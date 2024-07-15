07/15各報重點新聞一覽
自由時報
造勢遭槍擊 右耳上半部見血 外媒：川普遇襲 有利重返白宮
美國共和黨於十五日召開全國代表大會前夕，前總統川普十三日在賓夕法尼亞州巴特勒郡舉辦造勢活動時，在全美直播的情況下，遭槍手開火狙擊，子彈驚險擦過川普頭部，撕裂其右耳上半部，秘勤局人員隨即衝上台掩護川普撤離。川普意識清楚，送醫後無大礙，槍手則當場被擊斃。英國每日電訊報指出，這是美國政壇數十年來最重要的時刻，有利於川普重返白宮。
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詳見造勢遭槍擊 右耳上半部見血 外媒：川普遇襲 有利重返白宮。
解嚴今屆37週年 推轉型正義 賴關切政治檔案解密
今天是解嚴紀念日卅七週年，雖然促進轉型正義委員會已經解散，轉型正義腳步仍未停止。賴清德總統今將前往過去關押政治犯的原國防部台灣軍人監獄（現為國發會檔案管理局）視察政治檔案開放應用情形，並公開責成行政院長卓榮泰帶領各部會積極推動轉型正義，守護得來不易的民主憲政。
「危害他人身體或財物」 迎媽祖沿路猛放炮 挨罰3千
台中市經營工廠的陳姓老闆，今年出任某宮廟媽祖的「爐主」，與洪姓好友駕駛賓士休旅車，興高采烈載媽祖返家供奉時，沿路不斷放鞭炮，被嚇到的機車騎士舉發，陳、洪兩人辯稱是迎神「習俗」，沒有製造危險的惡意，法官仍認定此舉足以危害他人，依社會秩序維護法各罰三○○○元。迎媽祖放炮挨罰，相當罕見，陳老闆自認丟臉，未提抗告而確定。
聯合報
造勢中槍 川普遇刺 右耳擦傷
美國前總統川普十三日在賓州巴特勒市競選造勢時，遭一名槍手從一百多公尺外的屋頂開槍，川普表示子彈穿過他的右耳上方。川普在特勤人員護衛下就醫，幸好並無大礙。開槍嫌犯隨即遭特勤局擊斃，一名參加造勢的民眾不幸喪生，另有兩人重傷。
乾塢昨起注水 海鯤潛艦今啟動出塢
國造潛艦首艘原型艦海鯤號，已完成光電潛望鏡（光電桅杆）與電池組的裝配，台船昨天起已往乾塢注水，預計今天起展開出塢的程序。
中國時報
激發基本盤 共和黨喊川普贏了
美國前總統川普遇刺衝擊美國總統大選，原本就相信川普一定會重返白宮的美國會共和黨議員，13日川普遇刺事件後，更堅信川普通往總統寶座的道路，將變得更為順遂。而民主黨人此刻也停止批評川普，包括拜登總統、前眾議院議長裴洛西在內的民主黨大老，紛紛放下恩怨，同聲譴責暴力行為。
馬斯克、艾克曼轉向 表態支持川普
美國前總統川普遇襲後，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）和著名避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman）相繼表態支持川普，由於2人過去曾公開批評川普，此次轉向格外引起外界關注，更凸顯此起案件對當前政治局勢的重大變化。