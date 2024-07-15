07/15各報重點新聞一覽

美國前總統川普13日在賓州造勢時，遭槍手開火狙擊，子彈傷及右耳，秘勤局人員隨即衝上台掩護川普撤離。（路透）

2024/07/15 07:00

自由時報

造勢遭槍擊 右耳上半部見血 外媒：川普遇襲 有利重返白宮

美國共和黨於十五日召開全國代表大會前夕，前總統川普十三日在賓夕法尼亞州巴特勒郡舉辦造勢活動時，在全美直播的情況下，遭槍手開火狙擊，子彈驚險擦過川普頭部，撕裂其右耳上半部，秘勤局人員隨即衝上台掩護川普撤離。川普意識清楚，送醫後無大礙，槍手則當場被擊斃。英國每日電訊報指出，這是美國政壇數十年來最重要的時刻，有利於川普重返白宮。

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解嚴今屆37週年 推轉型正義 賴關切政治檔案解密

今天是解嚴紀念日卅七週年，雖然促進轉型正義委員會已經解散，轉型正義腳步仍未停止。賴清德總統今將前往過去關押政治犯的原國防部台灣軍人監獄（現為國發會檔案管理局）視察政治檔案開放應用情形，並公開責成行政院長卓榮泰帶領各部會積極推動轉型正義，守護得來不易的民主憲政。

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「危害他人身體或財物」 迎媽祖沿路猛放炮 挨罰3千

台中市經營工廠的陳姓老闆，今年出任某宮廟媽祖的「爐主」，與洪姓好友駕駛賓士休旅車，興高采烈載媽祖返家供奉時，沿路不斷放鞭炮，被嚇到的機車騎士舉發，陳、洪兩人辯稱是迎神「習俗」，沒有製造危險的惡意，法官仍認定此舉足以危害他人，依社會秩序維護法各罰三○○○元。迎媽祖放炮挨罰，相當罕見，陳老闆自認丟臉，未提抗告而確定。

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聯合報

造勢中槍 川普遇刺 右耳擦傷

美國前總統川普十三日在賓州巴特勒市競選造勢時，遭一名槍手從一百多公尺外的屋頂開槍，川普表示子彈穿過他的右耳上方。川普在特勤人員護衛下就醫，幸好並無大礙。開槍嫌犯隨即遭特勤局擊斃，一名參加造勢的民眾不幸喪生，另有兩人重傷。

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乾塢昨起注水 海鯤潛艦今啟動出塢

國造潛艦首艘原型艦海鯤號，已完成光電潛望鏡（光電桅杆）與電池組的裝配，台船昨天起已往乾塢注水，預計今天起展開出塢的程序。

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中國時報

激發基本盤 共和黨喊川普贏了

美國前總統川普遇刺衝擊美國總統大選，原本就相信川普一定會重返白宮的美國會共和黨議員，13日川普遇刺事件後，更堅信川普通往總統寶座的道路，將變得更為順遂。而民主黨人此刻也停止批評川普，包括拜登總統、前眾議院議長裴洛西在內的民主黨大老，紛紛放下恩怨，同聲譴責暴力行為。

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馬斯克、艾克曼轉向 表態支持川普

美國前總統川普遇襲後，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）和著名避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman）相繼表態支持川普，由於2人過去曾公開批評川普，此次轉向格外引起外界關注，更凸顯此起案件對當前政治局勢的重大變化。

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中正紀念堂國軍儀隊操演即日起也將從蔣介石銅像大廳移至民主大道前方，立委林宜瑾表示，這是轉型正義很重要的一環。（中央社）

中市某工廠陳姓老闆喜當「爐主」，開賓士車（圖中前方）載著媽祖沿 路放炮，被騎士拍下舉發。 （記者黃旭磊翻攝）

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