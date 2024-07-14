黃金舜：牙醫10月推「成分名」處方箋取代「商品名」 盼衛福部統一

藥師公會聯合會晚宴，理事長黃金舜致詞。（記者朱沛雄攝）

2024/07/14 22:18

〔記者陳嘉怡／台北報導〕藥師公會全聯會今舉辦第15屆第3次會員代表大會晚宴。藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，10月開始藥師公會將和健保署合作，由牙醫基層診所開始試辦推動開「成分名」處方箋，如乙醯氨酚（鎮痛解熱劑），而非用「商品名」普拿疼，他認為衛福部也應儘速開放學名藥處方、救健保。

總統賴清德、行政院長卓榮泰等人均出席活動，這是520新政府上台後，第一次與會藥界盛事。黃金舜致詞時表示，缺藥問題困擾藥界和民眾已久，如何解決結構性問題，成為政府的燙手山芋，台灣是海島國家，若藥物都靠進口將成為重大的國安危機；如果能增加國產學名藥用量，支持本土製藥產業，且更能精準理解我國用藥情形，也能有效降低藥費佔健保總額比例。

請繼續往下閱讀...

黃金舜表示，2021年美國政府大力宣傳使用學名藥、生物相似藥，當年度美國開出的64億張處方箋，其中高達91%的處方箋都開學名藥和生物相似藥，省下3730億的美金；而台灣現在健保體質欠佳、很缺錢，為此十月開始將和健保署合作，由牙醫基層診所開始試辦推動開「成分名」處方箋，認為衛福部也應儘速開放學名藥處方、救健保，也希望總統與行政院長大力支持。

總統賴清德致詞時表示，新政府目標就是要打造健康台灣，藥師也是其中不可或缺的一環，健保實施30年，確實改善民眾的健康需求、降低就醫成本，但目前的健保制度也有很多需要改進的地方，包括醫師、護理師、藥師等醫療各界的工作環境改善等，醫療品質好國人才能受惠，健保改革之路漫長，仍需要各界溝通與努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法