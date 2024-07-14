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天氣》未來一週全台飆高溫上看37度 午後防雷陣雨

明天全台飆高溫，但午後仍有雷陣雨。（中央氣象署提供）

明天全台飆高溫，但午後仍有雷陣雨。（中央氣象署提供）

2024/07/14 18:44

〔記者蔡思培／台北報導〕未來一週天氣仍是炎熱天氣，高溫上看37度，紫外線指數也高，但山區仍要留意午後雷陣雨。颱風季將至，位於南海的低壓擾動99W已在昨天增強為熱帶性低氣壓「TD03」並朝西移動，雖然有些水氣，但距離台灣較遠無影響。

預報員官欣平表示，未來一週天氣仍是高溫為主，下午會有午後雷陣雨。降雨時間都是偏下午，明天中部、南部地區會有午後雷陣雨，北部、宜蘭、花蓮山區也可能有午後雷陣雨，中南部雷陣雨會比今天更明顯。下週二至週六，午後雷陣雨範圍可能擴大至西半部平地，建議民眾午後仍要留意下雨。

溫度方面，未來各地仍高溫炎熱，大台北、中南部要留意局部37度高溫。未來一週台灣與外島地區紫外線指數都是紅色「過量級」、紫色「危險級」，民眾在外曝曬15至20分鐘，就可能被曬傷。

較南邊的海面已經有顯著雲系發展，南海、南沙島海域前天已有第3號熱帶性低氣壓TD03形成，並朝西移動。官欣平說，TD03距離台灣較遠，雖有旋轉但結構不紮實，且是在大低壓帶中生成，環境都是低壓，結構鬆散下需要時間整合，但TD03很快就會遇到中南半島，因此發展也有限。

但官欣平提醒，7月菲律賓東側還會有另外雲簇發展，時間越往後，颱風生成機率也高。

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