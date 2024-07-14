高雄寶來國中、嘎呼拉斯兒少合唱團 世界合唱大賽穿金戴銀

高雄寶來國中合唱團勇奪第13屆世界合唱大賽「民謠與原住民音樂舞蹈組」金牌，再度讓台灣和高雄市旗登上國際舞台。（高市教育局提供）

2024/07/14 17:31

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市六龜區寶來國中、嘎呼拉斯兒少合唱團，代表台灣赴紐西蘭參加第13屆世界合唱大賽，今天（14日）傳來捷報，寶來國中合唱團勇奪「民謠與原住民音樂舞蹈組」金牌，再度讓台灣和高雄市旗登上國際舞台，成為連續3年蟬聯金牌的國際合唱團，嘎呼拉斯兒少團也摘下兒童組銀牌。

「世界合唱大賽」是國際最大的合唱比賽，今年於7月10日至21日在紐西蘭奧克蘭市舉行，吸引全球40國、超過250組參賽隊伍報名，共11000名歌手參加，超過250個參賽合唱團體帶來來自世界幾乎每個地區的各種聲樂與音樂風格，2週的聽覺、視覺盛宴，讓全球頂尖合唱團齊聚一堂。

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此次我國共有寶來國中、尼布恩和嘎呼拉斯兒少3合唱團代表參賽，成員包括建山國小、荖濃國小、新威國小、龍興國小和六龜高中，文化組成包括布農族、平埔族、客家等族群，在當地耆老協助下，將在地布農古謠、平埔古謠等重新編曲，帶到國際賽事。

寶來國中校長潘如萍表示，今年再度摘金相當不易，學生們賽前不斷練習，歷經舟車往返，當寶來國中歌聲在決賽舞台上出現，令人相當感動，尤其精彩的原住民舞蹈，瞬間獲得評審們的目光；當宣布奪得金牌，全體隊員早已是熱淚盈眶。

她說，此次出國比賽，感謝非常多人幫助，孩子們也有充分表現得到好結果；孩子們經歷緊湊練習、比賽，之後還有學習觀摩等交流活動，將持續做好國際外交。

立委邱議瑩表示，她今天接到潘校長的簡訊通知：「正在紐西蘭參加世界合唱大賽的他們奪冠了，天啊，我都快要哭了！孩子們穿上NET贊助的衣服，真正讓世 界看到台灣了！」她說，其實合唱團出國經費很拮据，她一直從旁協助，如今聽到好消息，讓她非常感動！

尼布恩合唱團參加的民謠與原住民音樂，有伴奏組、當代音樂混聲組比賽，將從7月17日展開賽程，寶來國中合唱團和嘎呼拉斯兒少合唱團預計17日回到台灣。

當宣布奪得金牌，寶來國中合唱團全體團員早已熱淚盈眶。（高市教育局提供）

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