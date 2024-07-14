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天氣》大雷雨來了狂轟兩縣市 大雨特報下到晚上

氣象署今（14）日下午4點35分對屏東縣、恆春半島發布大雨特報。（擷自氣象署網站）

氣象署今（14）日下午4點35分對屏東縣、恆春半島發布大雨特報。（擷自氣象署網站）

2024/07/14 17:11

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署今（14）日下午4點35分對屏東縣、恆春半島發布大雨特報；下午4時43分發布「屏東縣、高雄市」大雷雨即時訊息。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（14）日屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

另外在下午4時43分，氣象署也對屏東縣、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午17時45分；要慎防劇烈降雨、雷擊，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雨特報涵蓋圍：

平地─屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、琉球鄉。

恆春半島─恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉

山區─三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉。

大雷雨即時訊息示警區域：

高雄市：旗山區

屏東縣：屏東市、長治鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉

氣象署下午4時43分發布「屏東縣、高雄市」大雷雨即時訊息。（擷自氣象署網站）

氣象署下午4時43分發布「屏東縣、高雄市」大雷雨即時訊息。（擷自氣象署網站）

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