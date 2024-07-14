120天淬鍊！ 劍湖山摩天輪回來了 限時「粉色」活動下殺近5折優惠

劍湖山世界「幸福摩天輪」斥資逾千萬換上新衣，13日重磅回歸，即日至7月21日著粉紅服裝可享約5折優惠 。（圖由劍湖山世界提供）

2024/07/14 16:11

〔記者李文德／雲林報導〕雲林劍湖山世界摩天輪日前展開10年一次的大保養，如今「換新衫」重新回歸，粉紅色外觀的纜箱遠遠眺望格外顯眼。園方為歡慶摩天輪換新衣，即日至7月21日展開限時活動，凡只要著粉色上衣前往，原價999元門票，可享水陸暢玩499元，下殺約五折優惠，機會不容錯過。

劍湖山世界「幸福摩天輪」約30層樓高，直徑88公尺，是雲林縣知名地標之一，每年跨年的摩天輪煙火秀更是深受遊客喜愛。今年正逢10年一次的大保養，從3月15日起便展開整修。

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經理張華紋表示，斥資超過千萬進行鋼構粉刷暨纜廂更新工程，強化摩天輪鋼構安全係數，再將50個纜箱採用ESG供應商之美國PPG漆料，特別選用代表幸福的粉紅色，經過120天淬鍊，「幸福摩天輪」重新回歸。

張華紋指出，「幸福摩天輪」昨天重新啟動，為迎接「它」換新衣，推出限時9天的粉色活動，即日起至7月21日，民眾穿著粉色上衣或連身裙，且指定色調面積達95％以上，原價999元的入場票，就能以約5折優惠，499元享水陸一票暢玩。

園方表示，搭乘全新摩天輪，遠眺雲嘉南風光，更可以享受數十項水、陸設施，還有許多不可錯過的表演，機不可失，更多活動內容可洽劍湖山世界主題樂園官網。

劍湖山世界「幸福摩天輪」斥資逾千萬換上新衣，13日重磅回歸，即日至7月21日著粉紅服裝可享約5折優惠 。（圖由劍湖山世界提供）

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