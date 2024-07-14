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罹罕見疾病苦練克服奪牌 桌球國手蘇晉賢：身障選手不會比較差！

中華郵政公司攜手台北市身障桌球協會，今年7月14日將在台北體育館舉辦第17屆「郵政壽險盃全國身心障礙桌球賽」。（記者蔡思培攝）

中華郵政公司攜手台北市身障桌球協會，今年7月14日將在台北體育館舉辦第17屆「郵政壽險盃全國身心障礙桌球賽」。（記者蔡思培攝）

2024/07/14 15:41

〔記者蔡思培／台北報導〕中華郵政公司攜手台北市身障桌球協會，今在台北體育館舉辦第17屆「郵政壽險盃全國身心障礙桌球賽」，吸引138名選手參加。21歲桌球國手蘇晉賢因罹患罕見疾病，運動時常平衡不佳，但靠著刻苦訓練克服障礙，多次在國際賽事奪下優秀成績，他也以自身經驗鼓勵身障者多運動，「其實身障選手不一定比一般選手來得差！」

郵政壽險盃全國身心障礙桌球賽自2004年開始舉辦，曾因疫情、莫拉克颱風取消，今年活動邁入第17屆，也邀請桌球國手蘇晉賢擔任嘉賓。中華郵政董事長吳宏謀表示，身心障礙桌球賽一直得到廣大迴響，今年報名踴躍，共有22隊、138名選手參賽，台灣選手在帕拉林匹克運動會都有良好成績，郵政公司也有身障員工是公司代表隊，他希望選手未來可以代表國家在國際上爭取好成績。

蘇晉賢從小就有打桌球習慣，但因為罹患波蘭氏症，右半邊胸部肌肉發育不全，手部也有畸形，過去在揮拍或高速移動時常會平衡不佳，也影響到打球表現，但他靠著重量訓練，加強身體右側，並適時調整桌球技術，成功克服障礙。現在21歲的他已在國際賽事奪下優秀成績，2022年曾在西班牙帕拉桌球世界錦標賽獲得桌球混雙銅牌，去年又在杭州亞運帕拉運動會獲得桌球單打銅牌。

蘇晉賢坦言，身障者剛接觸運動確實不易適應，但只要有願意嘗試或有興趣，一定可以克服困難與身體的不足，他以自己的經歷鼓勵身障者們多運動，「其實身障選手不一定比一般選手來得差！」。蘇晉賢說，相較於網球、籃球等運動，桌球活動範圍較小，只要體力、反應力足夠，就可以繼續打下去。

17歲桌球國手陳柏諺他因跌倒導致學習障礙，從小跟著姊姊一起打桌球並打出好成績，他曾在杭州亞帕運獲得金牌，更是台灣第一位拿下2024巴黎帕拉林匹克運動會參賽門票的選手。他認為，身障者與一般選手在打球時沒有太多差別，打球更可以讓他感到放鬆、紓壓，他也笑稱桌球路會一直走下去，「我要到打不能打為止。」

21歲桌球國手蘇晉賢因罹患罕見疾病波蘭氏症，運動時常平衡不佳，但靠著刻苦訓練克服障礙，多次在國際賽事奪下優秀成績。（記者蔡思培攝）

21歲桌球國手蘇晉賢因罹患罕見疾病波蘭氏症，運動時常平衡不佳，但靠著刻苦訓練克服障礙，多次在國際賽事奪下優秀成績。（記者蔡思培攝）

17歲桌球國手陳柏諺因跌倒導致學習障礙，但從小跟著姊姊一起打桌球並打出好成績。（記者蔡思培攝）

17歲桌球國手陳柏諺因跌倒導致學習障礙，但從小跟著姊姊一起打桌球並打出好成績。（記者蔡思培攝）

郵政壽險盃全國身心障礙桌球賽今年邁入第17屆，共有22隊、138名選手參賽。（記者蔡思培攝）

郵政壽險盃全國身心障礙桌球賽今年邁入第17屆，共有22隊、138名選手參賽。（記者蔡思培攝）

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