環境部生活轉型素養調查 青壯年、高學歷族群對綠色交通認同度較低

環境部委外研究調查發現，發現國人在綠色交通上的認同度較低，尤其是30到39歲的青壯年族群、高學歷者。（資料照）

2024/07/14 14:45

〔記者陳嘉怡／台北報導〕面對氣候變遷等嚴峻課題，沒有人能夠置身事外，需要全民生活轉型。環境部委外研究調查國人在食衣住行育樂方面的行動及認知，發現國人在綠色交通上的認同度較低，尤其是30到39歲的青壯年族群、高學歷者；該研究並建議加強對青壯年、男性及高學歷族群的綠色交通教育。

環境部委外研究「112年生活轉型素養調查專案工作計畫」透過問卷調查的方式收集數據，調查範圍涵蓋全台22縣市，評估指標涵蓋食、衣、住、行、育、樂、購七大生活面向，並依據調查對象分為食、衣/購、住、行/樂、育共五組，每組至少完成1068份有效樣本。

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研究發現，調查對象的知識構面的答題正確率平均為80.81%，但「行」的面向的得分較低、僅73.64%，顯示交通領域的綠生活知識推廣仍需加強。研究也指出，受訪者對於綠色交通工具的認知和接受度較高，但實際使用率仍需提升，而公共交通系統的不完善和出行不便是阻礙綠色交通普及的重要因素。

若從年齡及教育程度來看，70歲以上的受訪者對於減少私人運具使用、優先選擇大眾運輸的認同度最高，而30到39歲的青壯年族群在交通多數議題上的認同度最低；教育程度方面，小學及以下學歷的受訪者在支持綠色交通政策、願意改變交通習慣等方面的認同度最高，而大學及研究所以上學歷者的認同度相對較低。

該研究建議，未來應加強對青壯年、男性及高學歷族群的綠色交通教育，提升其對行的議題的認知及實踐能力，並建議政府相關部會可透過職場教育、社區活動及媒體宣導等多元管道，強化民眾對於私人運具使用對環境的影響、低碳運具的效益等概念的理解，並提供誘因鼓勵民眾採取環保的交通選擇及生活方式。

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