網傳冬山夜市影響居民生活將停業？ 鄉長回應了

網傳宜縣知名冬山夜市將停業，引起網友熱議。（圖由讀者提供）

2024/07/14 13:53

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣知名的冬山鄉冬山夜市，影響周邊住戶生活品質，造成居民不滿，傳出停止營運，引發網友熱議。冬山鄉長林峻輔今天（14日）澄清，鄉公所要求攤商改善噪音與交通問題，但未勒令停業，停業之說純屬誤傳。

冬山鄉有清溝及冬山2處人氣夜市，清溝夜市每週三晚間在冬山鄉清溝路營業，共300多個攤商，是宜蘭縣最大的流動夜市，冬山夜市每週六晚間在冬山火車站附近開賣，將近200攤。清溝夜市過去也曾遭人投訴妨礙交通及環境衛生，去年5、6月間被鄉公所勒令停業4週。

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網友昨晚在網路PO文說，冬山夜市因無法改善到讓當地居民滿意，可能在7月13日後就停止營運，下週會不會有冬山夜市還不知道，可能停止營運或換位置。冬山鄉長林峻輔今天受訪時回應，貼文內容並非事實。

林峻輔說，冬山鄉公所前陣子接獲居民反應，很多人抱怨冬山夜市產生巨大噪音，夜市動線及遊客車子阻礙住戶通行，鄉公所去函夜市管理委員會要求改善，也派員居中協調，過程中未提及勒令停業之事。

林峻輔強調，冬山夜市必須儘快改善噪音與交通問題，直到居民滿意為止，如果未獲解決，鄉公所日後不排除祭出勒令停業強制處分。冬山夜市鄰近羅東，附近有不少民宿，營業日適逢週六晚間黃金時段，買氣甚佳，燒肉刈包、泰式奶茶、石板烤肉都是頗受饕客喜愛的排隊美食。

冬山夜市每週六晚間營業，買氣甚佳。（圖由冬山鄉公所提供）

冬山鄉長林峻輔出面澄清，冬山夜市停業之說純屬誤傳。（記者江志雄攝）

冬山夜市擁有不少排隊美食。（圖由冬山鄉公所提供）

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