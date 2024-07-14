台灣學子好棒！ 國際生物奧賽奪4金牌世界第一

我國4位優秀高中生李浩熏（左起）蔡紹騏、楊爵禧、林威樂於今年國際生物奧賽皆獲得金牌。（教育部提供）

2024/07/14 13:50

〔記者楊綿傑／台北報導〕捷報！台灣學子參加國際生物奧林匹亞競賽取得4金佳績，與美國、中國並列世界第一，4位獲獎學生分別是台北市立建國高級中學林威樂、楊爵禧、蔡紹騏，以及台北市私立復興實驗高級中學李浩熏，除可獲保送大學，還可得到每人20萬元獎學金。

今年國際生物奧林匹亞競賽於哈薩克舉辦，共有81個國家、324名學生參賽。我國共獲得4金佳績，國際排名和第一名（以金牌數計算和美國及中國並列第一名），在台灣過去25次參賽中，有9次獲得4金並排名世界第一，上次獲得4金佳績已是2021年。

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此外，我國代表隊由國內大學20多名教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初賽、複賽、選拔營、決選營4階段，從全國179所學校共3399名學生中選出4名學生代表參賽，他們在國際排名也突出，分別是林威樂排名第11名、楊爵禧排名第12名、李浩熏排名第16名，以及蔡紹騏排名第20名。

教育部表示，代表團由中山大學特聘教授江友中擔任領隊、中興大學退休副教授蕭淑娟擔任副領隊，並由嘉義大學教授楊奕玲、台灣海洋大學特聘教授林翰佳、中山大學副教授顏聖紘、台大副教授董桂書、北市建國高中教師魏宏仁及前國手任職於台大醫院病理科住院醫師李柏陞隨隊協助競賽試題審閱、翻譯及成績仲裁等工作，於7月5日飛往哈薩克參賽，大會於當地時間7月13日下午17時舉行閉幕典禮並頒獎。

教育部提到，為獎勵學生優異表現，訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲頒20萬元、10萬元及5萬元獎學金。

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