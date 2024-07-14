為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

義犬將軍「加持過的罐罐」 開放給毛小孩「呷平安」

北港義民廟「義犬將軍」加持近百罐寵物罐頭，即日起開放讓信眾擲筊領取，讓毛小孩呷平安。（記者李文德攝）

北港義民廟「義犬將軍」加持近百罐寵物罐頭，即日起開放讓信眾擲筊領取，讓毛小孩呷平安。（記者李文德攝）

2024/07/14 13:01

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣定古蹟北港義民廟每逢農曆5月30日均舉辦盛大祭典，追思先人保衛家鄉的義舉。今年祭典間，廟方總幹事杜易宸自掏腰包購買了近百罐寵物罐頭給「義犬將軍」為供品。祭典結束後，廟方更是將這一批「加持過的罐罐」免費讓信眾領取回去讓毛小孩們「呷平安」。杜易宸表示，民眾索取情形踴躍，未來不排除與寵物用品公司洽談合作，或者明年祭典時舉辦寵物市集。

北港義民廟主要祀奉乾隆年間「林爽文事件」中保衛鄉民的108位義勇軍及義犬，另有清同治年「戴潮春事件」中死於戰役的36位義民。其中跟著義民軍們出征的勇犬，相傳每當面對敵人時，不僅會事先預警，打鬥時更是兇猛，最後一同在戰亂中犧牲，後人因感謝其勇猛護主封為「義犬將軍」。

當地民眾表示「義犬將軍」非常疼愛小孩，常有父母帶子女來收驚，對於找回失物更是有一套，尤其家裡有毛小孩走失了，都會前來祈求。

而每年農曆5月30日廟方都會例行舉辦祭典，追思先人保家義舉。今年廟方總幹事杜易宸便自掏腰包買了近百罐狗罐頭供奉「義犬將軍」。如今祭典已過，廟方昨日起將這些經過「加持的罐罐」，開放讓信眾領取讓毛小孩「呷平安」。

杜易宸表示，這是第一次準備寵物罐頭來祭拜「義犬將軍」，信眾只要到點香報毛小孩名字，生日等資訊並訴說心願，得到一聖筊便可領取，一人限取一罐，目前僅剩70餘罐。

而未來是否還會再辦與寵物相關活動，杜易宸表示，今年領取罐頭情形尚屬踴躍，未來不排除與寵物用品公司合作，或者明年舉行祭典時舉辦「寵物市集」，讓毛小孩們能夠與民眾同樂。

北港義民廟「義犬將軍」加持近百罐寵物罐頭，即日起開放讓信眾擲筊領取，讓毛小孩呷平安。（記者李文德攝）

北港義民廟「義犬將軍」加持近百罐寵物罐頭，即日起開放讓信眾擲筊領取，讓毛小孩呷平安。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
北港燈會登場 6米高龍頭主燈吸睛
2024/02/06 19:43

北港燈會登場 6米高龍頭主燈吸睛
南市警局帶頭領養浪浪 南市議員捐贈飼料為波麗士犬加菜
2024/03/14 13:15

南市警局帶頭領養浪浪 南市議員捐贈飼料為波麗士犬加菜
北港義民爺公祭典7/1~7/6登場 重現百年傳統「結肉山」
2024/06/19 16:31

北港義民爺公祭典7/1~7/6登場 重現百年傳統「結肉山」
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播