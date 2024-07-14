義犬將軍「加持過的罐罐」 開放給毛小孩「呷平安」

北港義民廟「義犬將軍」加持近百罐寵物罐頭，即日起開放讓信眾擲筊領取，讓毛小孩呷平安。（記者李文德攝）

2024/07/14 13:01

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣定古蹟北港義民廟每逢農曆5月30日均舉辦盛大祭典，追思先人保衛家鄉的義舉。今年祭典間，廟方總幹事杜易宸自掏腰包購買了近百罐寵物罐頭給「義犬將軍」為供品。祭典結束後，廟方更是將這一批「加持過的罐罐」免費讓信眾領取回去讓毛小孩們「呷平安」。杜易宸表示，民眾索取情形踴躍，未來不排除與寵物用品公司洽談合作，或者明年祭典時舉辦寵物市集。

北港義民廟主要祀奉乾隆年間「林爽文事件」中保衛鄉民的108位義勇軍及義犬，另有清同治年「戴潮春事件」中死於戰役的36位義民。其中跟著義民軍們出征的勇犬，相傳每當面對敵人時，不僅會事先預警，打鬥時更是兇猛，最後一同在戰亂中犧牲，後人因感謝其勇猛護主封為「義犬將軍」。

請繼續往下閱讀...

當地民眾表示「義犬將軍」非常疼愛小孩，常有父母帶子女來收驚，對於找回失物更是有一套，尤其家裡有毛小孩走失了，都會前來祈求。

而每年農曆5月30日廟方都會例行舉辦祭典，追思先人保家義舉。今年廟方總幹事杜易宸便自掏腰包買了近百罐狗罐頭供奉「義犬將軍」。如今祭典已過，廟方昨日起將這些經過「加持的罐罐」，開放讓信眾領取讓毛小孩「呷平安」。

杜易宸表示，這是第一次準備寵物罐頭來祭拜「義犬將軍」，信眾只要到點香報毛小孩名字，生日等資訊並訴說心願，得到一聖筊便可領取，一人限取一罐，目前僅剩70餘罐。

而未來是否還會再辦與寵物相關活動，杜易宸表示，今年領取罐頭情形尚屬踴躍，未來不排除與寵物用品公司合作，或者明年舉行祭典時舉辦「寵物市集」，讓毛小孩們能夠與民眾同樂。

北港義民廟「義犬將軍」加持近百罐寵物罐頭，即日起開放讓信眾擲筊領取，讓毛小孩呷平安。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法