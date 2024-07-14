基市首家學校午餐廚房「公辦民營」招標 新北食家安得標

基隆市政府日前辦理學生午餐採購說明會，邀請校內設有廚房的12所學校及食材供應商、團膳業者參與；並邀請業者參與長樂國小公辦民營廚房供餐招標，招標結果由食家安公司得標。（圖為基隆市政府教育處提供）

2024/07/14 12:01

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府日前在長樂國小辦理學校午餐公辦民營勞務採購說明會，邀請校內設有廚房的12所學校，食材業者與團膳業者到場觀摩，並參與投標；共有瑞豐冷凍食品行、食家安飲食文化股份有限公司投標，招標結果由食家安公司得標，決標金額為2962萬9480元，為期2年。這是基隆市學生營養午餐公辦民營首例。

教育處表示，目前基隆有公辦公營和民辦民營兩種模式，公辦公營為學校設有廚房，由學校負責營運管理午餐事務；民辦民營為學校未設廚房，外訂桶餐送到學校讓師生用餐。

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教育處指出，今年首度試辦營養午餐公辦民營是指學校設有廚房，委託業者進駐營運及管理午餐事務，以達事權專一，提供學生更好的供餐品質與環境。

長樂國小校長林維彬指出，校內設有廚房，這次是中央廚房午餐委外辦理勞務採購招標作業，將提供長樂國小、安樂國小與安樂高中（含國中部），粗估提供1800人學生午餐（實際人數將以各校呈報用餐人數為準）；學校廚房原有廚工聘僱到7月31日，資遣作業依照勞基法相關規定辦理，8月起由食家安公司依照廚工個人留任意願辦理聘僱。

基隆市政府教育處日前辦理學生午餐採購說明會，邀請校內設有廚房的12所學校及食材供應商、團膳業者參與；圖為說明會後參觀長樂國小廚房。（圖為基隆市政府教育處提供）

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