暑假血庫吃緊 民進黨與「信賴獅友」號召捐血

民進黨秘書長林右昌14日出席全國信賴獅友會捐血活動，以實際行動呼籲民眾踴躍捐血。 （記者羅沛德攝）

2024/07/14 11:57

〔記者陳昀／台北報導〕因應全台各地出現血荒，全國信賴獅友會與民進黨中央黨部今共同舉辦「健康台灣、愛心捐血活動」，黨秘書長林右昌也捐血號召民眾一同挽袖做公益，他說，民進黨會在日常與社團緊密合作做公益，適逢暑假期間血庫比較吃緊，希望能夠拋磚引玉來號召民眾踴躍捐血，幫助需要幫助的人。

林右昌表示，民進黨的中央黨部不是在北平東路30號的大樓，而是在聚落、部落、社區、鄰里、廟口、市場，是在台灣社會的各個角落。民進黨中央黨部會夠過與各個社團的連結、合作，在平時就持續推動相關公益與社會照顧的行動，這些都是日常點點滴滴需要努力的社會面工作，不僅是在選舉期間才要注意到的合作。

請繼續往下閱讀...

談到捐血的心得，林右昌表示，捐完血心情很愉悅，因為要身體健康才能夠捐血救人，也特別呼籲現在夏天血庫較缺，希望大家踴躍捐血，捐血一袋、救人一命，不僅可以造福更多人，身體也會更健康，心情更快樂。

林右昌說，非常感謝信賴獅友會發起非常有意義的行動，這樣的活動不會只在台北，而是在全國各縣市還有很多信賴獅友會將共同來響應，一起來做公益，幫助需要幫助的人，解決台灣血庫吃緊的問題。

民進黨與全國信賴獅友會14日發起捐血活動，民進黨秘書長林右昌以實際行動呼籲各界民眾踴躍捐血。（記者羅沛德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法