埔里「里山森林度假村」環評會議 大量開採地下水成居民疑慮

中友百貨集團埔里農莊公司於南投縣埔里鎮廣成里進行「里山森活度假村（旅館）」開發案，昨晚舉行第2次環評公開會議，關切民眾擠滿會場。（記者佟振國攝）

2024/07/14 10:23

〔記者佟振國／南投報導〕中友百貨集團埔里農莊公司於南投縣埔里鎮廣成里進行「里山森活度假村（旅館）」開發案，昨（13）日晚再度召開環境影響評估公開會議，與會民眾強烈質疑該區規劃單日總遊客數最高可達5700多人而大量開發地下水，恐影響當地民生、農業，要求詳細調查地下水資源，縣府環保局也承諾業者依法送件前就必須引用2年內具代表性據數，否則絕不讓案件進入委員會。

面積達113公頃的「里山森活度假村」開發案，今年4月27日晚間在埔里鎮廣成里召開第1次環評前公開會議，遭一新里民抗議未通知周邊相關利害民眾，程序不合法，進一步引發衝突，會議不歡而散，縣府要求業者昨晚再開說明會。

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業者說明該案將提供920間房間供遊客住宿，假日最高住宿及非住宿遊客為5740人，非假日3220人，以最高人數換算日均用水量約467度，當地有向縣府依法申請開鑿4口水井供水，強調有民生廢水回收淨化再用於農灌機制，讓水資源充分循環利用，請民眾放心。

居民也聚焦地下水資源問題，由於當地無自來水，地下水成為民生、農業灌溉重要資源，與居民生活、生計息息相關，甚至也關係到台灣白魚等珍貴野生動物生存，業者已陸續在一新、廣成里申請開發10口水井，但目前環境變遷，旱澇加劇，地下水資源恐更加枯竭。

包括一新里長林宥岑等人堅持縣府應要求業者先進行一新里及廣成里鄰近地區地下水位豐枯水期變化量測、地下水涵養量及抽水總量調查，未確認前勿核發水權，且應考量全區供需再進行環評審議。

縣府環保局強調，業者依法送件前就必須引用2年內具代表性據數，以及1年內至少有3次的監測數據，否則環保局不會讓案件進入委員會。

一新里里長林宥岑表示，中友集團「埔里農莊」的3個開發案尚未進行環評和取得開發許可前，即違法開挖山林、私設水溝、私設混凝土道路及河川蓄水設施，危害下游居民生命財產安全及台灣白魚棲地，將使社區努力10年造就的里山典範付諸流水，在違法開發的地區僅進行多次開罰尚未回復原狀前，南投縣政府絕不能草率跑完環評程序，放行業者開發。

也有民眾諷刺這種反向操作如果就是台灣的土地開發模式，一般民眾也能適用，中友不妨開放埔里農莊公司讓一新、廣成里鄉親入股，一起大賺土地開發財，往後就不會再有抗爭。

業者代表則回應，一新里野溪水泥構造設施按先前會勘評估分階段拆除，以免一次性施做造成水患或影響水質，後續也會遵循主管機關要求依法辦理。

「里山森活度假村（旅館）」開發案環評公開會議中仍有民眾抗議業者開發不符里山倡議精神。（記者佟振國攝）

埔里鎮一新里長林宥岑及許多民眾要求中友百貨集團在埔里的3件開發案，須做完整地下水調查。（記者佟振國攝）

縣府環保局科長承諾業者必須依法提出2年內具代表性地下水調查及1年內至少有3次監測數據，否則絕對不讓開發案進入委員會。（記者佟振國攝）

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