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台鐵高雄站「願景牆」再現 拆除前最後回顧改造軌跡

台鐵高雄站「願景牆」再現!拆除前最後回顧改造軌跡。（鐵道局提供）

台鐵高雄站「願景牆」再現!拆除前最後回顧改造軌跡。（鐵道局提供）

2024/07/14 09:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄站二階工程持續推進，下沉式圓形廣場中間的臨時圍籬也逐漸降低高度，鐵道局把握圍牆完全移除前、再次重現「願景牆」，引領過往乘客與鐵道迷們，回顧高雄站改建的軌跡。

鐵道局南區工程分局透過圖解，從2002年3月高雄車站臨時站啟用開始，分成11個階段述說高雄站改造指標點滴，包括2002年8月帝冠式車站第一次遷移定位、2003年5月中博高架橋啟用、2018年10月高雄鐵路地下化通車、2024年3月天棚合攏，終點則是今年12月完工。

鐵道局說明，高雄站地下圓型廣場初期僅開放約2/3，中間由暫撐分隔牆隔離，分隔牆寬55.8公尺、高6.14公尺、厚60公分，圍牆南面彩繪成人來人往的車站場景、還有高雄車站等字樣，被稱為願景牆，也是車站打卡熱區。

隨工程持續推進，去年底啟動分隔牆拆除計畫，今年4月底已全數拆除，因北區仍有工程施作，由臨時圍籬（阻隔架）取代暫撐牆。

考量每天人來人往，鐵道局把握臨時圍籬拆除前一刻，費心讓「願景牆」再現，讓乘客可以繼續打卡留念，也帶大家回顧高雄站改造過往。

臉書粉專高雄新車頭小編表示，九層之臺，起於累土，千里之行，始於足下，高雄車站的願景，從每里程碑的達成，逐漸成圓，那些是刻在你心底的回憶？那些是你參與的曾經？讓我們在願景牆一起回顧。

台鐵高雄站「願景牆」曾是過往乘客打卡熱點，今年4月已拆除。（資料照）

台鐵高雄站「願景牆」曾是過往乘客打卡熱點，今年4月已拆除。（資料照）

台鐵高雄站「願景牆」再現，圖解高雄車站改造的11個重要階段。（鐵道局提供）

台鐵高雄站「願景牆」再現，圖解高雄車站改造的11個重要階段。（鐵道局提供）

台鐵高雄站願景牆最後回顧高雄站改造歷史。（鐵道局提供）

台鐵高雄站願景牆最後回顧高雄站改造歷史。（鐵道局提供）

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