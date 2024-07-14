台東全榖雜糧料理比賽」 池上田媽媽尚讚獲特優

台東縣衛生局昨辦理「誰最燴煮-全榖雜糧料理比賽」。（記者黃明堂攝）

2024/07/14 07:50

〔記者黃明堂／台東報導〕為呼籲全民重視均衡飲食，推廣在地食材入菜，台東縣衛生局辦理113年「誰最燴煮-全榖雜糧料理比賽」，昨（13）日在公東高級工業職業學校綜合實習工廠進行決賽，共計18組隊伍參賽，包括餐飲科系學生、飯店業者、在地餐飲業者及對健康烹調有興趣的民眾組隊參賽，結果由池上田媽媽尚讚獲特優。衛生局表示，比賽讓參賽者展現創意與烹飪技藝，更是一場未精製全榖食材的美味盛宴。

台東縣衛生局表示，「誰最燴煮-全榖雜糧料理比賽」有22隊報名，經書面審查烹調食材內容是否符合在地性等項目後，共計18隊進入決賽，參賽的廚藝高手們運用台東食材，如糙米、黑米、紅藜、芋頭、小米和樹豆等，推展在地化特色料理，精心設計出令人垂涎欲滴的料理套餐，不僅追求口味的完美，更注重營養均衡和視覺擺盤。

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衛生局長孫國平強調，現代人飲食精緻化，六大類食物攝取不均衡，且未精製全穀雜糧容易攝取不足。為提升大眾對均衡飲食及未精製全穀食材的重視，向轄內餐飲業者提供均衡飲食友善店家輔導，同時推廣未精緻全榖雜糧的優點。近兩年舉辦健康料理烹調比賽，為有興趣且善於烹調的民眾提供舞台，讓他們發揮創意，運用臺東豐富的在地食材，創造出健康又美味的料理。

衛生局進一步說明，113年「誰最燴煮-全榖雜糧料理比賽」展示參賽者烹飪天賦，推動健康飲食風潮。未來，將繼續舉辦相關活動，為大家帶來更多的健康美味體驗。

經過激烈角逐，名單如下：

特優 池上田媽媽尚讚！！

優等 Sandy&Sunny

優等 夏日海

佳作 Hedoulanxin 禾荳蘭芯

佳作 原始角落

健康全穀獎 全民健飽

創意料理獎 66萊樂輕食

色香味美獎 路.235咖啡

均衡營養獎 記憶中的味道

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