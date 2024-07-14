7/14各報重點新聞一覽

法務部日前公告「國家機密保護法涉密人員出境返台通報表」，自即日起生效。（資料照）

2024/07/14 07:43

自由時報

掌握與國外或中國人士接觸 涉密人員出境返台 須7天內通報

法務部日前公告「國家機密保護法涉密人員出境返台通報表」，自即日起生效，無論是到國外或中國的涉密人員，返台後都必須在七個工作日內向原任職機關通報，以掌握其與國外或中國人士接觸、聯繫情形，未依規定通報者，最重可罰十萬元。

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達文西手術納健保 再增46項

衛福部持續加強健康投資，中央健康保險署日前召開「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」，通過新增四十六項達文西機械手臂輔助手術給付，並擴大「遠距醫療」範圍，將六十九處醫療資源缺乏地區及矯正機關納入，未來半年也將投入約三．五億元，目標追蹤卅萬名定期在全台地區醫院就診的高血壓、高血脂、高血糖（糖尿病）三高族群，往「健康台灣」目標邁進。

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毒駕飆速逆撞警車 1警亡4傷 破百時速毀22車 警車彈10多公尺

二十五歲男子黃國維，前晚吸食近年新興的「喪屍毒品」電子煙後精神亢進，昨凌晨駕賓士轎車在新北市三重區以破百時速逆向撞上停等紅燈的警車，坐在副駕駛座的二十八歲警員黃瑋震送醫不治，駕車警員周恩宇受傷；失控的賓士又連撞後方計程車及路邊十九輛機車才停下，黃犯後承認毒駕，檢察官認定黃男公共危險、過失致死罪嫌重大，聲請羈押。

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聯合報

治安隱憂…假車牌暴增 民眾怨遭盜用無辜收罰單

偽造車牌充斥，高速公路局統計，近三年假車牌數量日增，去年通報數九百廿四件，今年上半年已達八百卅七件，推估全年可能破二千件。民進黨立委李昆澤批評假車牌氾濫，常接到民眾陳情車牌遭「盜用」而無辜收到罰單，也屢有歹徒利用假車牌犯案，最近台南市區漁會理事長林士傑遭槍殺，槍手駕駛懸掛假車牌的車輛逃亡增加查緝難度，顯見假車牌已成治安、交安隱憂。

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「大法官裁判 若政黨不服」 賴清德：青鳥會飛出來

藍白聯手通過國會改革案後，民進黨政府聲請釋憲，憲法法庭上周針對暫時處分行準備程序，賴清德總統昨天出席民進黨國務青旗艦營，他與學生互動談民主，並且提及釋憲案說，若政黨沒接受大法官的解釋，人民就會有噓聲，「青鳥會飛出來」。

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中國時報

賴清德赴基隆 宣示打擊黑金

前桃園市長鄭文燦涉貪遭押，賴清德總統對此事的回應引發外界關注。昨上午他赴基隆視察131艦隊，期勉官兵秉持中立軍風、守護海疆；前往慶安宮揭匾時，與舅舅童永、基隆市議長童子瑋合體，並強調政府在打擊詐騙及「黑金」槍毒上，都會有執行的決心；下午至新竹參加民進黨中央青年部舉辦的國務青旗艦營，被問到打擊黑金槍毒及詐騙，是否暗指鄭文燦？賴清德則是笑而不答。

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政院反歧視法草案 賠償保障恐不足

依2022年公布的「國家人權行動計畫」，行政院最晚要於2024年年底送出「反歧視法」草案，政院日前預告草案，較現行散落在各法的歧視中新增受害者可向加害者求償，若未能提出相關損害證明，也可請求1000元至30萬元賠償，但法案規範不足，也引發部分民間團體不滿，揚言要提出民間版本的反歧視法。

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健保署通過新增46項達文西機械手臂輔助手術給付，初估每年有8400人次受惠。（高雄榮總提供）

新北市三重區昨凌晨重大車禍，男子黃國維毒駕飆車逆向撞上巡邏警車，造成警員黃瑋震傷重不治殉職、4位警民受傷。 （記者吳仁捷翻攝）

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