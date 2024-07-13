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新豐松林國小擴建校舍 新竹縣府與潤泰全簽約換地創首例

新竹縣新豐鄉總量管制的松林國小每年都須轉介超額新生，縣府與潤泰全球公司正式簽約完成土地交換，將展開擴建校舍工程。（記者廖雪茹攝）

新竹縣新豐鄉總量管制的松林國小每年都須轉介超額新生，縣府與潤泰全球公司正式簽約完成土地交換，將展開擴建校舍工程。（記者廖雪茹攝）

2024/07/13 22:46

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉總量管制的松林國小，每年都須轉介超額新生，縣府早在兩年前核定2.9億元預算增建校舍，但礙於校園空間小，經評估及協調多時，近日採估價等值交換方式，與潤泰全球公司正式簽約完成土地交換，取得緊鄰學校的地，土地交易金額約3.5億元，也是新竹縣公、私有土地交換的首例。

教育局長楊郡慈說，松林國小校舍增建經費已於2022年5月核定2.9億元，預計興建地上4層樓，共32間教室、地下1層停車場，興建後設校量體可達60班規模。與潤泰換得的土地位在操場西側，將請學校盡速辦理建築師遴選作業，進行校舍工程規劃設計。

新豐鄉山崎地區靠近竹北市、新竹產業園區及鳳山工業區，新開發案帶來人口成長，松林國小逾10年來每年約增加2班，校方拆掉專科教室改為普通教室，從原規模48班增加到57班；鄰近的山崎國小也因接收大量松林轉介新生，從原本41班激增到60班，教室使用早已達飽和狀態，地方憂心嚴重影響學生受教權，也造成老師工作負荷。

縣府研擬松林國小增建校舍，但校地面積僅2.3公頃，加上家長擔心原地擴建將壓縮學生活動空間，施工期間孩子的安全堪虞，因而反對，縣府改為取得擴校用地來增建。

而對於縣府與潤泰全球公司的換地計畫，曾在議會多次表達反對的議員何智達今天說，他質疑土地價值不對等，因此要求議員出席財審會表達意見的附帶決議，讓此案通過議會審議；在議員監督下，2筆公私有地交易，最後潤泰同意大幅提高找補價差，但有另一私地主，「我仍然覺得不合理」。

楊郡慈說明，土地交換是以最新的估價等值交換，潤泰全換入新竹縣新豐鄉坪頂段1068號843.36坪土地，每坪約42萬1785元；竹縣取得潤泰全所有的泰豐段219號約898.88坪土地843.36坪土地，每坪32萬100元，因此潤泰全找補差價6798萬8156元給縣府。土地交易金額為3億5571萬9644元。

楊邵慈進一步說，松林國小土地交換案為兩階段土地交換，並為聯立關係，兩階段交換土地私地主皆已同意土地交換條件，並簽訂土地交換契約。吳姓地主部分等值交換內包含針對交換土地上的建物補償。

新竹縣教育局長楊郡慈指出，縣府與潤泰公司的土地交換是以最新的估價等值交換，潤泰須找補差價6798萬8156元給縣府。土地交易金額為3億5571萬9644元。（新竹縣政府提供）

新竹縣教育局長楊郡慈指出，縣府與潤泰公司的土地交換是以最新的估價等值交換，潤泰須找補差價6798萬8156元給縣府。土地交易金額為3億5571萬9644元。（新竹縣政府提供）

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