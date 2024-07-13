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暑假童樂！新北兒童藝術節怪獸王國嗨玩9天 卡牌挑戰任務回歸

2024新北市兒童藝術節登場，如果兒童劇團帶來《小店．小偷．小豬探》劇目。（記者黃子暘攝）

2024新北市兒童藝術節登場，如果兒童劇團帶來《小店．小偷．小豬探》劇目。（記者黃子暘攝）

2024/07/13 21:17

〔記者黃子暘／新北報導〕今年度新北市兒童藝術節今天（13日）起到21日止在市府大廳舉行，市長侯友宜與如果兒童劇團經典角色「豬探長」、活動代言人鍾欣凌出席開幕式，啟動「怪獸王國」城門裝置。侯友宜說，兒藝節是市府為小朋友量身打造的暑假專屬活動，至今邁入第16屆，今年以「怪獸王國」為主題，在市民廣場9天都有主題表演，多個藝文中心與博物館也有相關活動舉行。

板橋下午降下傾盆大雨，仍有許多家長早早帶孩子佔位等著看開幕表演，所幸活動開始時已放晴；侯友宜與「豬探長」、鍾欣凌互動幽默，2名探長對壘，豬探長自豪說自己曾經破獲許多奇案，「猴探長」侯友宜不甘示弱說，自己也在人間破獲許多案子。

侯友宜說，今年「怪獸王國」有歡樂廣場、怪獸城門、怪獸小徑、怪獸故事屋、奇幻城堡、天馬城鎮6大主題場域，結合國內外表演團體與藝術家帶來精彩表演，希望為小朋友的暑假增添色彩。

開幕式由如果兒童劇團帶來《小店．小偷．小豬探》劇目，文化局說，14日到20日每晚8點半則有西班牙的Cal y Canto Teatro劇團，帶來《The Wind Garden》（風之花園）定目演出，演出結合舞蹈、手勢、音樂，以及大型飛行物和風箏元素，另外週間還有「YOYO家族」唱跳演出。

文化局補充，活動期間，市民廣場展出藝術家李文政的藝術體驗裝置「泡泡王國」，「怪獸小徑」集結了國內與日本、墨西哥等藝術家創作的9件大型藝術裝置作品展出，市府大廳由teamLab團隊打造的互動型藝術裝置「奇幻城堡」可免費體驗。

去年兒藝節「卡牌挑戰任務」備受小朋友喜愛，文化局說，今年任務回歸，「卡牌對戰！挑戰紅心皇后」在活動期間不定時出現，無論挑戰成功與否，都可以拿到怪獸卡牌；「特殊卡牌任務」則與藝文中心、基金會、企業攤位合作，完成指定任務即可獲得卡牌，集滿10張卡牌，即可到服務台換取限定禮物，詳細資訊可上「2024新北市兒童藝術節」官網 查詢。

另外，板橋區府中廣場化身為「天馬城鎮」，文化局說，天馬戲創作劇團帶來「Recircus 移動綠劇場」，提供9天不間斷的馬戲演出，屆時有遊行表演、魔術、唱跳秀、馬戲戲劇等節目，還有市集、馬戲體驗，邀請大小朋友同樂。

新北市兒童藝術節開幕，市長侯友宜與如果兒童劇團經典角色「豬探長」、活動代言人鍾欣凌等人出席。（記者黃子暘攝）

新北市兒童藝術節開幕，市長侯友宜與如果兒童劇團經典角色「豬探長」、活動代言人鍾欣凌等人出席。（記者黃子暘攝）

新北市長侯友宜與如果兒童劇團經典角色「豬探長」、活動代言人鍾欣凌等人出席新北市兒童藝術節開幕式。（記者黃子暘攝）

新北市長侯友宜與如果兒童劇團經典角色「豬探長」、活動代言人鍾欣凌等人出席新北市兒童藝術節開幕式。（記者黃子暘攝）

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