澎湖進入觀光旺季！12日起連5天 海運入境將逾14000人

澎湖連日來海運入境人數增加，不少學生或宗教團體抵澎。（記者劉禹慶攝）

2024/07/13 17:09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕時序進入7月盛夏，各級學校開始放暑假！配合澎湖國際海上花火節延長，加上不少廟會舉辦宗教盛事，澎湖海空運入境人數有明顯增長，自12日起一連5天，由布袋港藍色公路海運入境人數，預估達到14000多人，可望追上去年的榮景。

根據布袋港統計，12日出港艘次及旅客人數分別為9艘次、3452人；13日出港分別為6艘次、2629人；14日預報出港分別為7艘次、2237人；15日預報出港分別為9艘次、3344人；16日預報出港分別為6艘次，2264人。近5日由布袋前往澎湖，船班共37艘次，共計近約1萬4千人搭客輪前往澎湖。

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由於澎湖藍色公路夯，布袋港遊客湧入，有民眾反映馬公港安檢機，應該更改像嘉義布袋港「著地式」，方便並加速旅客放大型行李通關安檢，以利長者和婦孺使用，並可以加速通關安檢的速度。現階段馬公港務公司有請保全幫忙搬行李，有規劃更換低輸送帶的X光機，但還要視後續採購狀況才能落實。

至於澎湖7月海空運遊客突增，與暑假到來、天公作美及花火節活動、宗教活動等因素都有關，但旅遊業者指出，8月澎湖觀光預估將如雪崩斷崖式下滑，直至8月30日澎管處追風音樂節登場，人潮才略微回流，但緊接著澎湖東北季風起，今年觀光就宣告結束，因此立委楊曜提出7月底至8月應再有大型活動，才能銜接觀光人潮。

連日來大型宗教活動不斷，許多宗教團體跨海抵澎。（記者劉禹慶攝）

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