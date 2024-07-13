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畢業求職季開展 陽光呼籲企業響應職場臉部平權

陽光基金會攜手三商餐飲與悠遊卡公司，共同推廣職場臉部平權，除提供顏損者職場實習機會，更並號召民眾捐公益。（陽光基金會提供）

陽光基金會攜手三商餐飲與悠遊卡公司，共同推廣職場臉部平權，除提供顏損者職場實習機會，更並號召民眾捐公益。（陽光基金會提供）

2024/07/13 17:28

〔記者吳柏軒／台北報導〕畢業求職季已開始，但顏損者卻因外貌特徵面臨挑戰，陽光基金會發布最新「顏損者求職經驗調查」發現，逾半顏損者曾遭遇不友善的面試經驗，甚至被要求揭示疤痕或胎記，但今年求職露出曙光，陽光首次與餐飲集團合作推動「職場臉部平權服務計畫」，助顏損者更好融入社會，透過實習有機會取得正職。

陽光基金會表示，今年除了推出《職場臉部平權指引》外，還首次與三商餐飲集團旗下6大餐飲品牌合作，在全台約354家門市推動「職場臉部平權服務計畫」，不僅提供顏損朋友工作實習機會，幫助他們更好地融入社會，還盼藉實習讓他們有機會獲得正職，在職場上大放異彩。

原擔任長途客運司機的張先生，因罹患口腔癌，曾3度手術、放療和化療，去年術後影響語言及吞嚥功能，外觀也留下明顯痕跡，公司因此辭退他，半年多來他試圖找新工作，都因同樣理由碰壁。上述實習計劃讓張先生看到曙光，希望藉此嘗試和培訓轉職能力，重建新生活：「我會努力去做！」

出生時鼻子以下到頸部皮膚即有著大片紅色血管瘤的立言，讓其在社交、就業上遭遇許多異樣眼光等不友善與挫折，她曾在工作遇某位同事用「很可憐」理由主動熱心協助，讓她當場尷尬與震驚，她直言：「我們在職場上需要的是同理而不是同情。」

三商餐飲副總經理林健雄表示，我們一直致力於多元化、平等和包容性的職場文化，這次合作透過提供友善、安全的實習工作環境，幫助顏損朋友更好地融入社會，實現職業夢想，相信每個人都有無限潛力和才華，只要給機會，傷友們就能在職場大放異彩。

悠遊卡公司公共事務室協理周美里表示，公司已連4年和三商餐飲推出公益活動，希望能號召民眾一起順手做公益，為社會帶來善的循環，今年與陽光基金會合作，盼讓社會更能認識顏損朋友，更有同理心來面對他們。

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