不是4月才繳？車主抱怨7月又有燃料費 監理站解惑

今年的自用汽機車燃料費已於7月1日開徵，繳納期限至7月31日。（資料照，記者張聰秋攝）

2024/07/13 16:58

〔記者張聰秋／彰化報導〕不是4月才繳過嗎？怎麼7月又來了？不少車主對汽機車燃料費和使用牌照稅感到困惑，認為是雙重剝削。對此，公路局彰化監理站解釋，汽機車燃料費是用於公路養護和安全管理的規費，每年7月徵收；而使用牌照稅是地方政府稅收，用於地方財政，每年4月徵收，兩者性質和用途不同。

今年的自用汽機車燃料費已於7月1日開徵，繳納期限至7月31日。彰化縣約有130萬輛汽機車，繳款單已於上月底寄出。彰化監理站呼籲車主按期繳納，以免逾期遭到強制執行。

請繼續往下閱讀...

車主可持繳納通知書，前往超商、金融機構、郵局等地繳費。如果未收到通知單，也可在統一、萊爾富、全家和來來OK等便利商店的多媒體機上操作補列繳費單進行繳納。

針對不想在大熱天出門的車主，彰化監理站建議可以利用監理服務網、監理服務APP、全國繳費網，或使用行動支付（如一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、永豐銀行、元大行動、悠遊付、全支付等APP）以信用卡或金融活期帳戶線上繳納。

由於不少人把汽機車燃料費和使用牌照稅混淆，監理站每天接到10多通抱怨電話已成為日常工作。

彰化監理站指出，燃料費是中央徵收的規費，而使用牌照稅是地方政府徵收的稅收。自用汽機車燃料費每年7月開徵（營業車在3、6、9、12月徵收），使用牌照稅每年4月開徵（營業車在4月、10月徵收），兩者用途不同。

今年4月徵收的自用汽機車使用牌照稅，為彰化縣庫「大水庫」資金挹注約39億元。縣府為了節省債務利息支出，除了預留近期經費外，優先用「大水庫」資金償債。近5年來，採取「有錢就優先還債」的策略管理財政，已減少107億元債務。

彰化監理站解釋，牌照稅是地方稅收，燃料費是規費，用途與性質都不同。（圖彰化監理站提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法