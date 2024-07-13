高雄防毒闖關童玩同樂營啟動 逾千親子參與

高雄親子防毒闖關童玩同樂營啟動，逾千親子參與。（毒防局提供）

2024/07/13 16:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市毒防局「愛與陪伴親子防毒闖關童玩同樂營」首場今在旗津展開，儘管天氣炙熱、仍吸引逾千親子參與，在艷陽下、海風中透過遊戲闖關，認識並懂得遠離毒品。

毒防局長林瑩蓉表示，愛與陪伴是防毒最佳後盾，今年特別規劃在暑期邀親子到旗津fun一夏，讓家長陪孩子共同防毒闖關、認識毒品危害、拒絕毒品，也拉近親子距離。

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活動現場規劃投籃、擲骰子、套圈圈、九宮格對對樂及氣球急急棒等趣味互動防毒闖關，融入識毒、拒毒、防毒、戒毒等知識，闖關成功即可體驗沙畫、打彈珠、雞蛋糕及棉花糖等童玩，還有串場的黃色鴨可愛布偶及氣球互動秀，炎炎夏季還特別準備霜淇林讓大家歡樂冰涼消暑。

除了毒防局，高市警察局、教育局家庭教育中心、旗津區衛生所、勞工局訓練就業中心、市立大同醫院、 善慧恩社會慈善基金會、高雄市生命線協會、米迦勒社會福利協會、利伯他茲教育基金會、臺灣更生保護會高雄分會等網絡單位均共同參加。

毒防局提醒，若有藥癮問題可撥打24小時免付費毒品危害防制中心諮詢專線 0800-770-885（請請你幫幫我）。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

高雄親子防毒闖關童玩同樂營啟動，逾千親子參與。（毒防局提供）

高雄親子防毒闖關童玩同樂營首場今在旗津展開。（毒防局提供）

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