基隆買50輛中古公車「12天7起拋錨」 謝國樑：已編預算汰換

基隆市長謝國樑說，計畫在未來2年要將大型公車汰換成電動、低底盤公車。 （記者羅國嘉攝）

2024/07/13 16:42

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基隆買50輛中古公車出包！12天7起拋錨 手煞車零件掉出來

〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆市公車處買了50輛中古車，頻頻出狀況，基隆市議員統計，7月至今12天就有7起拋錨，11日傍晚拋錨車竟有「手煞車零件」掉出來，嚇壞民眾。市長謝國樑說，上任時就有非常多老舊的公車，上任後都努力在汰換，目前已計畫在未來2年要將大型公車，汰換成電動、低底盤，會把相關的預算送到議會，在2年內的預算年度，就可將大型公車，汰換成電動公車。

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基隆市公車老舊問題，市民長期以來感受甚深，前年底，車齡10年以上老舊公車比例約佔全市42％、平均車齡達到11年。謝國樑指出，由於目前中央為推動2030公車電動化計劃而停止補助購置柴油公車，短期市府先以購置堪用的中古公車應急，加強全面檢修，迄今車輛不僅從155輛增到163輛），而且平均車齡已有所降低，從11年到降為9.25年，老舊公車比例也已下降至目前的35％。

謝國樑說，目前已規劃電動公車汰換計劃，預計年底前向中央政府爭取補助，並且自編預算，預計1次採購、2年交車，把公車處的123輛大型巴士汰換為嶄新的低底盤電動公車；中型巴士也將陸續規劃汰換。

公車處也說，建置電動公車計畫有訂購期程及停放的土地空間、建置充電樁等問題需要進行，為短期應急，以購置性能尚佳的中古車暫時代替逐漸老舊車輛，以達順利接軌本市電動化公車的推動。

基隆市公車處說，中央推動2030年市區公車全面電動公車化，2023年起公路局就未補助購置柴油低地板大客車新車，購買中古車是到電動公車過渡時期的應急作為。市府在2023年度編列追加預算6220萬元，補助公車處汰換50輛老舊公車，內部重新裝修，公車處也已按車輛出廠年分先後逐步汰換，現仍持續執行中，公車並全面檢修，減少市民不便。

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