讓毛小孩享受生活儀式感 寵物友善花束正夯

知名的品牌花藝店「小金鈴」慶祝永康區東橋里，熱鬧開幕。（記者吳俊鋒攝）

2024/07/13 16:40

〔記者吳俊鋒／台南報導〕現代人已將飼養的毛小孩視為家庭一份子，共享幸福生活，該有的儀式感也不可或缺，「寵物友善花束」大受歡迎，帶動市場新商機。

台南永康區東橋里知名的「小金鈴花藝」業者邱筱雯表示，寵物友善花束的客製化對象，以狗派、貓派居多，有些飼主甚至直接帶著毛孩子來選購，依照其喜好搭配，顯見溺愛的程度。

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邱筱雯強調，因應新的市場商機，已根據專業研究，列出較為適合的寵物友善花材，提供飼主參考，共14種，不乏一般民眾喜愛的品項，多為貓、狗吃到也沒影響，但仍有例外。

邱筱雯說，滿天星是寵物友善花材之一，但對狗兒有害、貓咪無恙，百合則相反，會影響喵星人健康，還可能導致嚴重腎衰竭，值得注意。

屬於品牌花藝店的小金鈴，原在永康鹽行設點，因市圖總館帶動了區域發展，當地東橋里大樓林立、人口聚集，就搬遷過來，與週邊商圈串連，今天開幕。

為落實「幸福店家」的理念，小金鈴已贊助七股國小感恩花束，讓孩子們回饋給愛心人士。

邱筱雯指出，小金鈴8月中旬也將與東橋里長的服務團隊合作，針對父親節推「oh!爸我愛你 - DIY花束課程」，在活動中心舉行。

邱筱雯提到，小金鈴是日本AUBE永生花的海外認證教室，有提供專業課程，協助愛好者提升技術，讓更多人有機會學習。

邱筱雯也希望能翻轉玩花藝的高單價印象，透過親民模式，讓更多人接觸，感受生活中的美好；更期待未來與永康東橋周邊商家、里民串連共好，打造全新IG打卡點，為社區增添新氣象。

知名的品牌花藝店「小金鈴」慶祝永康區東橋里，熱鬧開幕。（記者吳俊鋒攝）

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