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新北暑期稽查57處大賣場 1處有公安缺失挨罰6萬

新北市工務局日前完成暑期大型賣場稽查，總計全市57處3000平方公尺以上大型百貨商場、賣場，其中1處涉及防火門無法閉合公安缺失，遭裁罰6萬元。（新北市工務局提供）

新北市工務局日前完成暑期大型賣場稽查，總計全市57處3000平方公尺以上大型百貨商場、賣場，其中1處涉及防火門無法閉合公安缺失，遭裁罰6萬元。（新北市工務局提供）

2024/07/13 16:58

〔記者羅國嘉／新北報導〕暑假到來，加上天氣炎熱，不少民眾會去大型百貨、賣場消費及吹冷氣。新北市工務局日前已完成暑期大型賣場稽查，總計全市57處3000平方公尺以上大型百貨商場、賣場，其中1處涉及防火門無法閉合公安缺失，已違反建築法第77條，工務局依規定裁處新臺幣6萬元，並要求立即完成改善。

工務局每年暑假會執行公共安全稽查，提高大型消費場所公共安全，今年自6月28日起至7月8日為止，已全數完成檢查。現場檢查重點包括手扶梯及建築物公共安全檢查簽證及申報合格，同時稽查「緊急進口」、「避難層與避難層以外出入口」、「安全或特別安全梯」、「室內走廊」、「直通樓梯淨寬度」等項目。

工務局要求營業場所落實防火避難設施管理維護，務必使設備在災害發生時能發揮正常功能，延長人員逃生時間，保護消費者安全；然而，今年全市57處3000平方公尺以上的大型百貨商場、賣場，其中有一處涉及防火門無法閉合的公安缺失，因建築物所有權人、使用人未維護建築物設備安全，所以依建築法裁罰6萬元。

工務局說，暑假期間為保護青少年消費場所安全，市府也對青少常聚集的場所，如KTV、餐廳、旅館、電影院、補習班、健身房等加強稽查，要求場所定期辦理建築物公安申報並落實日常管理維護。

工務局長祝惠美強調，營業場所基於服務消費者，應確保逃生動線暢通，不得堆置雜物影響逃生，對各項防火避難設施及昇降等安全設備均需加強維護，讓市民朋友放心、安心消費。

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