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大同技術學院7/31退場 師長、校友回娘家道別母校

私立大同技術學院退場，今天舉行「大同60惜燈感恩餐會」席開40桌，數百位退休師長、校友回校道別母校，氣氛溫馨。 （記者丁偉杰攝）

私立大同技術學院退場，今天舉行「大同60惜燈感恩餐會」席開40桌，數百位退休師長、校友回校道別母校，氣氛溫馨。 （記者丁偉杰攝）

2024/07/13 14:22

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕少子化浪潮，私立大同技術學院7月31日起退場熄燈，學校今天舉行「大同60惜燈感恩餐會」席開40桌，數百位退休師長、校友回娘家道別母校，氣氛溫馨。校方表示，大同創校後培育4萬4千多名畢業生，將透過成立大同師生聯誼會形式，聯絡師生感情，承繼大同精神，持續在社會各界發光發熱。

大同技術學院走入歷史，上月15日舉行最後一屆畢業典禮，今天中午「大同60惜燈感恩餐會」在大同樓登場，退休師長、歷屆校友攜家帶眷揪團回母校娘家，一起見證回溫在校園耕耘的青春點滴，一起唱校歌、校友會交流、點燈校園巡禮，表達對學校最後的懷念和祝福。

該校董事長張鴻德說，學校創校逾一甲子，惜燈感恩餐會讓大家感到不捨，未來學校資產將分別移交給嘉義縣、市政府作出貢獻，期許校友秉持「言忠信，行篤敬」校訓，繼續在社會發揮影響力，造福社會。

該校代理校長楊昌裕表示，1963年創建時為「私立大同商業職業學校」，首任董事長朱榮貴，2003年改制為「大同技術學院」，本校原嘉市校區，另於太保市設立「太保分部」，自改制完成，即設有嘉義、太保兩校區。

楊昌裕說，大同創校後，服務過的教職員工有530位，培育4萬4千多名畢業生，校友熱心助學，成立獎學金回饋照顧清寒學子，退場後，完成輔導80名學生安置轉學。

「大同60惜燈感恩餐會」，選用「惜」燈，非「熄」燈，是以正向態度看待退場，期勉校友將在大同學習求學精神，如同珍惜燈火在內心燃燒，點亮人生。

大同技術學院退場，校友今天回學校進行點燈校園巡禮。（記者丁偉杰攝）

大同技術學院退場，校友今天回學校進行點燈校園巡禮。（記者丁偉杰攝）

大同技院董事長張鴻德期許校友秉持「言忠信，行篤敬」校訓，繼續在社會發揮影響力，造福社會。（記者丁偉杰攝）

大同技院董事長張鴻德期許校友秉持「言忠信，行篤敬」校訓，繼續在社會發揮影響力，造福社會。（記者丁偉杰攝）

私立大同技術學院7月31日起退場熄燈。（記者丁偉杰攝）

私立大同技術學院7月31日起退場熄燈。（記者丁偉杰攝）

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