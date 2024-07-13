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7/15前申辦汽機車燃料費約定扣款 可抽最大獎1萬元現金

今年度全期汽（機）車燃料使用費自即起開徵至7月31日止，台北區監理所提醒車主如期繳納。（台北區監理所提供）

今年度全期汽（機）車燃料使用費自即起開徵至7月31日止，台北區監理所提醒車主如期繳納。（台北區監理所提供）

2024/07/13 14:06

〔記者黃子暘／新北報導〕今年度全期汽（機）車燃料使用費自即起開徵至7月31日止，交通部公路局台北區監理所表示，燃料費可以申請約定帳戶扣款、汽燃費電子繳款單等方式繳納，另監理所現正舉辦「申辦汽燃費約定扣款抽獎活動」，車籍地址登記於新北市（部分行政區除外）、宜蘭縣、花蓮縣等自用汽、機車車主，於7月15日前申辦「汽（機）車燃料使用費約定扣款」且當年度成功扣款，就有機會抽中現金1萬元。

監理所表示，車籍地址登記於新北市（汐止區、瑞芳區、貢寮區、雙溪區、金山區、平溪區、萬里區除外）、宜蘭縣、花蓮縣等自用汽、機車主，可以參加抽獎活動，只要在7月15日前申辦燃料費約定扣款且成功扣款即可參加抽獎，活動總獎金達15萬元，特獎1萬元現金，頭獎有5千元現金，獎項達503份。

監理所說，燃料費繳納通知書已在6月26日寄出，車主可透過監理服務網或手機安裝「監理服務APP」，輸入身分證號及生日後點選所需繳納燃料費的車號進行線上繳費操作，後續可選擇以信用卡或金融活期帳戶轉帳繳納；持單繳納則可就近到金融機構、郵局、便利商店繳納，或至台北區監理所轄管宜蘭站、花蓮站駐收公庫繳納（台北所、板橋站、蘆洲站、玉里分站除外），提醒車主留意繳納期限，逾期繳納可能遭罰。

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