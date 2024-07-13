大學分科測驗》地理考「用氣溫高低推全壘打數量」 全教會：估分數略降

全教會教師認為第13題乍看跨物理科考題，但可以用地理概念解題，屬於創新題。（記者林曉雲翻攝）

2024/07/13 13:35

〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗今天第2節考地理科，全國教師會評論教師群解析，今年試題兼具國際視野與在地關懷，探究實作題多，鼓勵學生動手繪圖，其中第13題使用氣溫的高低推論全壘打的數量，乍看像物理跨科題，但可用地理概念解題，屬創新題，整卷難易度中等，預估分數可能較去年略為下降，得分關鍵在混合題或非選擇題。

第13題題幹敘述，根據研究，氣溫降低時，空氣分子運動速度會變慢，且分子間的距離會拉近，導致空氣密度變大。因此在室外舉辦的棒球比賽，被球棒擊出的球，會因為空氣阻力較大而飛得不遠；反之，氣溫上升時，球的飛行軌跡情況則是相反。此外，在室內球場舉辦的比賽，因可控制球場溫度，較不會出現上述的情況。要考生根據1960至2020年美國大聯盟棒球場比賽時平均氣溫的變化圖，若只考慮氣溫因素，2010年以後大聯盟棒球比賽，選出最可能具有的現象。

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召集人、台北市萬芳高中老師周岳虹說明試題特色，今年考出時事題，例如第7題提到武裝組織攻擊紅海航線的貿易商船，第20題的歐盟統一充電插槽規格，第35至37題的長照2.0計畫。

周岳虹表示，創新題還包括第17題，提供經緯度、河流源頭、浮冰等多項線索，題目誘答性高，考生需有清晰的空間概念才能拿分。

混合題型配分約為36分，其中20分具有探究實作的精神，例如第35至37、38至40、41至43題。周岳虹指出，考生需具備資料蒐集、資料分類與處理、資料展現如繪圖、及解決問題的策略與步驟的能力，與108課綱精神相符。

評論教師群包括召集人周岳虹、台北市松山高中老師江裕民、馬祖高中老師楊智翔、桃園市立平鎮高中老師陳雅蓮、基隆女中老師徐筱筑。

全教會地理科評論教師群認為，今年考題探究實作題多，鼓勵學生動手繪圖。（全教會提供）

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