「3鐵孤兒」和美轉運站都計變更准了！招商10億元

和美鎮轉運站朝向複合式開發轉運站設計，預計規畫為地下1層、地上8層的複合式商場，結合交通與消費娛樂。圖為設計示意圖。（縣府提供）

2024/07/13 13:14

〔記者張聰秋／彰化報導〕「3鐵孤兒」的彰化縣和美鎮，沒有火車、高鐵與捷運，只有公車站牌，連實體車站都沒有，到外縣市搭客運返家，常是搭到彰化市再轉車回家，地方心聲趕快把轉運站做起來，讓客運、公車直接進來才便捷。

此案今年終於露出向前推進的曙光，彰化縣都市計畫委員會日前審議通過和美都市計畫細部變更，同意提高土地使用強度，引進商業，准予興建結合國道客運、公車車站轉運站，打造成兼有美食、時尚購物、休閒娛樂的複合式購物商場。

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和美鎮人口近9萬人全縣第三高，學生通勤、民眾搭乘公車人數不少，竟然沒有一個公車轉運站，實在誇張，曝露出縣府建設和美交通運輸設施匱乏。儘管縣府多年前選定和美鎮公所對面的廣停四用地為鎮有地，在道周路、鹿和路及愛惜路口，規劃開發和美轉運站，面積約1023坪（3384平方公尺），但案子沈寂太久，地方期待一再落空。

為了讓計畫趕快實現，縣府決定以BOT案促參模式，與和美鎮公所共同合作開發和美轉運站，基地為鎮公所的廣停四用地，地目本身為停車場用地，進一步考量若變更為轉運站專用區，至少耗費7年以上時間，過程充滿變數。全案因此採行都市計畫個案迅行變更方式辦理都計變更，提高這塊土地使用價值，結合商業服務，以利後續啟動招商。

縣府交通處表示，今年5月彰化縣都市計畫委員會已同意和美都市計畫細部計畫變更，也公告實施「擬定和美都市計畫停車場用地（停4）（土地使用分區管制要點）案」計畫書，上個月25日亦在和美舉辦公聽會，說明全案BOT開發模式，獲得地方支持。

交通處指出，全案預計招商投資金額約10億元，特許營運50年（含4年興建期），規劃興建地下1層、地上8層的建築物，配合轉運站結合民生需求，多元化經營停車場、超市、餐廳、賣場、旅館、電影院或健身房等附屬事業，朝向複合式開發轉運站發展。

和美鎮現有5條公車路線，全案預計規劃3個客運月台，256席汽車位、338席機車位，地下1層做停車場、超市，地上1層轉運站、百貨購物，2層美食街及餐廳，3至4層量販店、5層和美調解會辦公室、6至8層與屋頂做停車空間使用。

和美轉運站基地為和美鎮廣停車停車場，鎮有地，面積約1023坪，現況是停車場及和美調解委員會辦公室。（記者張聰秋攝）

「3鐵孤兒」的彰化縣和美鎮，沒有火車、高鐵與捷運，只有公車站牌，曝露出交通運輸設施不足。（記者張聰秋攝）

和美轉運站基地位廣停四停車場，現有調解委員會辦公室，未來仍會規劃在轉運站樓層內繼續運作。（記者張聰秋攝）

和美鎮公所對面的廣停四用地，為鎮有地，在道周路、鹿和路及愛惜路口，基地方整，多面臨路。（記者張聰秋攝）

和美轉運站未來興建啟用後，具左右逢源的獨特地理優勢，一邊是和美鎮公所，另一邊是國際連鎖的星巴克咖啡館。（記者張聰秋攝）

和美轉運站未來興建啟用後，具左右逢源的獨特地理優勢，一邊是和美鎮公所，另一邊是國際連鎖的星巴克咖啡館。（記者張聰秋攝）

和美轉運站外觀設計意象，未來可望成為和美市中心的新地標。（圖縣府提供）

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