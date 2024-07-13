全台首間貓站長蜜柑專賣店開張 陳其邁跟高雄熊跑去串門子

全台首間貓站長蜜柑專賣店今開張。（記者王榮祥攝）

2024/07/13 12:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕歷時1年餘規劃，全台首家貓站長蜜柑專賣店今上午在高雄捷運R16左營站開張，現場不只吸引大批柑仔蜜嘗鮮，高雄市長陳其邁與高雄觀光大使高雄熊也跑來串門子，看看專賣店有哪些新鮮玩意、也感受蜜柑的超人氣。

高雄捷運R16左營車站與高鐵左營站、台鐵新左營站在一起，是高雄目前唯一三鐵共構、大眾運輸最大門戶，高捷全新設計重金打造，歷時超過1年進行規劃與施工的蜜柑專賣店，以粉絲及國內外觀光客為目標客群，希冀成為觀光客來高雄必訪特色商店，今上午正式開張。

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市長陳其邁專程到場致意，強調高雄熊與蜜柑站長，分別是高雄官方與民間吉祥物的可愛代表，兩個角色在不同領域分進合擊，共同為推動高雄觀光而努力，他形容蜜柑是明星、高雄熊是諧星，自家的貓「小米」喜歡高雄熊，他則是兩個都喜歡。

陳其邁也高度肯定高捷團隊在董事長楊岳崑領導下，不僅具備捷運及鋼鐵產業嚴謹精神，但卻又能帶領高捷用許多創意，增添城市趣味與風貌，蜜柑站長的經營，讓捷運不僅是方便安全的交通工具，更讓高雄多了一份故事性，歡迎大家來高雄時，一定來逛逛這間具世界水準的高雄在地IP品牌～蜜柑站長專賣店。

楊岳崑表示，高捷收養蜜柑的原始出發點，原只是推廣愛護流浪貓的社會公益心態，沒想到蜜柑深受大家喜愛，並發展出系列暢銷商品，進而以高雄在地自有IP角色，成立全台第一家貓站長專賣店。

高捷預估，今年度蜜柑站長所帶入實質營業額，應可首次突破千萬之譜，而盈收除可挹注本業，高捷也會將部分收入捐做公益使用，讓大家對蜜柑站長的愛，擴及到更多的社會層面。

高捷也以蜜柑站長專賣店為火車頭，帶動R16左營站全新「快客市集」的整體發展，使其成為繼R10墨凡美麗島商場與R11高雄駅一番街之後，第三個高捷特色商場。

全台首間貓站長蜜柑專賣店今開張，滿滿的蜜柑系列文創商品與伴手禮吸引大批柑仔蜜。（記者王榮祥攝）

全台首間貓站長蜜柑專賣店今開張。（記者王榮祥攝）

全台首間貓站長蜜柑專賣店今開張。（記者王榮祥攝）

全台首間貓站長蜜柑專賣店今開張，陳其邁與高雄熊都到場祝賀。（記者王榮祥攝）

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