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為取得全國賽門票 400個「老大人」使出渾身解數互尬

「就躍這young動」長者活躍老化競賽雲林縣內實體賽今天登場，參加長輩使出渾身解數相互尬場，希望能取得全國賽入門票。（記者黃淑莉攝）

「就躍這young動」長者活躍老化競賽雲林縣內實體賽今天登場，參加長輩使出渾身解數相互尬場，希望能取得全國賽入門票。（記者黃淑莉攝）

2024/07/13 12:24

〔記者黃淑莉／雲林報導〕鼓勵長者走出家門參加活動、運動，國健署舉辦活躍老化競賽活動，雲林縣有8隊今（13）日進入實體賽要爭取參加全國賽資格，8隊共400名長者為取得全國賽門票，粉墨登場使出渾解數相互尬場，年紀最大94歲一樣活力滿滿。

來自莿桐、北港、西螺、崙背、虎尾、土庫、麥寮及四湖8鄉鎮長輩，不分男女今天盛裝打扮，展現活力，在台上隨著音樂扭腰擺臀，台下觀眾也忍不住跟著手舞足蹈，現場充滿動感及活力。

81歲魏國雄說，要活就要動，身體健康日子才快樂，至今每天保持運動習慣，很開心參加這次競賽，站上舞台很有自信；94歲張嬌容耳聰目明，外表完全看不出90多歲，她分享每天運動超過半小時，喜歡參加活動與人互動，心情好精神就好。

雲林縣衛生局長曾春美指出，今年「就躍這young動」長者活躍老化競賽縣內初賽有23隊參加，透過影片初審選出8隊進入今天實體賽，從表演主題、長者安全、團隊精神及銀髮參與等4大項目評分，將選出5隊代表雲林參加全國中區賽。

雲林縣長張麗善到場為長輩加油，她指出，雲林老年人口比例已達20.7%，縣府很重視在地安養、在地老化，所以在長青食堂、樂齡中心及關懷據點都大幅增加，增加長輩的社會參與率，這次活躍老化競賽是一個非常棒的舞台，給長輩們的努力肯定及展現他們的自信。

張麗善也鼓勵長輩把「跤頭」（台語膝蓋腳力）顧好，相揪出門坐公車遊玩。

「就躍這young動」長者活躍老化競賽雲林縣內實體賽今天登場，參加長輩使出渾身解數相互尬場，希望能取得全國賽入門票。（記者黃淑莉攝）

「就躍這young動」長者活躍老化競賽雲林縣內實體賽今天登場，參加長輩使出渾身解數相互尬場，希望能取得全國賽入門票。（記者黃淑莉攝）

「就躍這young動」長者活躍老化競賽雲林縣內實體賽今天登場，參加長輩使出渾身解數相互尬場，希望能取得全國賽入門票。（記者黃淑莉攝）

「就躍這young動」長者活躍老化競賽雲林縣內實體賽今天登場，參加長輩使出渾身解數相互尬場，希望能取得全國賽入門票。（記者黃淑莉攝）

「就躍這young動」長者活躍老化競賽雲林縣內實體賽今天登場。（記者黃淑莉攝）

「就躍這young動」長者活躍老化競賽雲林縣內實體賽今天登場。（記者黃淑莉攝）

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