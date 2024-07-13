竹市北大路與民生路口標線改善 用路人需禮讓行人通行

新竹市府在北大路與民生路口進行標線改善劃設，透過標線綠底面積加大，提醒用路人需禮讓行人通行，希望藉此降低交通事故發生。（新竹市府提供）

2024/07/13 12:08

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市北大路與民生路口因路幅不大但車流量頻繁，行人及汽機車交會情況複雜，常發生交通事故，市府交通改善小組執行「民生路步行環境改善計畫」，透過地面標線的顏色區分，擴大行人通行範圍，也讓汽機車能減速及維持路口安全性，提醒汽機車用路人行經此路口，應注意行人並禮讓行人。

交通處表示，先前與工務處進行北大路與民生路的道路刨鋪作業，已重新規劃路口標線，透過標線型人行道與騎樓串聯，搭配行穿線退縮、調整車道寬、轉角人行道外推等方式，提供行人較安全的等候及步行空間，同時縮短穿越路口距離，可提升路口安全性，尤其在行穿線部分新增綠底，增加行穿線的可視性，讓通過路口的汽機車能看到行人、禮讓行人。

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交通處表示，民生路是巨城商圈的重要道路之一，沿街商業活動頻繁、步行需求高，市府提出「民生路步行環境改善計畫」到交通改善小組，經委員共識優先以標線方式改善北大路與民生路口行人安全性，中長期則推動騎樓順平，並持續與居民溝通，希望逐步完善民生路步行環境。

由於北大路與民生路車流量大、不易穿越馬路，民眾曾建議設置號誌，交通處考量該路口街廓短、各方向車流量大，設置號誌因儲車空間不足，將導致車流迴堵至路口無法淨空，此次配合工務處路平工程，進行施作標線型人行道與騎樓串聯、行穿線退縮、調整車道寬、轉角人行道外推等進行改善，藉此提供行人安全等候及步行空間，提升路口安全性。

新竹市府在北大路與民生路口進行標線改善劃設。（新竹市府提供）

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