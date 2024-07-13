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宜蘭梗枋卸魚場重建啟用 外觀如大船入港獲3項建築獎

宜蘭梗枋卸魚場外觀如大船入港，漁產豐饒意象，加上曲面造型特殊的施工挑戰，同時榮獲公共工程金質獎佳作等3項建築獎肯定。（記者王峻祺攝）

宜蘭梗枋卸魚場外觀如大船入港，漁產豐饒意象，加上曲面造型特殊的施工挑戰，同時榮獲公共工程金質獎佳作等3項建築獎肯定。（記者王峻祺攝）

2024/07/13 11:58

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭梗枋漁港年漁獲產值高達1.6億元，是縣內重要漁港之一，原卸魚場鏽蝕老舊被列為「危樓」，經漁業署核定逾6700萬元重建，今天正式啟用，白帶魚造型、大船入港外觀，呈現漁產豐饒意象，加上曲面造型特殊的施工挑戰，同時榮獲公共工程金質獎佳作等3項建築獎肯定。

梗枋卸魚場主要提供漁民卸載船隻漁獲及整理分類後，吊裝至貨車用，2座舊有卸魚場使用超過38年，因不符合現行建築法規定，加上提倡漁鮮不落地等政策後，縣府獲漁業署核定，補助4054萬元，加上自籌2702萬元，重建一座二層樓高的新卸魚場，樓地板面積1473平方公尺，一樓為卸魚場、二樓漁民活動中心，中間夾層作為管理室。

位於頭城鎮的梗枋漁港，有3組定置漁網，因鄰近龜山島，漁民捕撈魚種以洄游性魚類為主，利用洋流及漲退潮海水，將魚群留在網具中，以白帶魚、鬼頭刀、鰹魚及旗魚為大宗，年漁獲產量逾1700公噸，產值高達1.6億元。

宜蘭縣府海洋及漁業發展所長林信宏說，梗枋漁民每天早、午時段各出海一次起網捕撈漁獲，進港透過卸魚場的天車設備，卸下漁產後直接賣給到訪散客或盤商，全新啟用的卸魚場除更堅固耐用，也落實漁鮮不落地政策，更加衛生安全；另一座老舊卸魚場因還有儲冰功能暫時保留，未來會再向漁業署爭取活化。

縣府表示，梗枋卸魚場建築外觀以白帶魚的帶狀造型為基底，融入大船入港意象，象徵漁獲豐盈，外觀具辨識性，有水平帶狀的女兒牆，與太平洋海平線相呼應，並正對龜山島，成為當地新地標。

宜蘭縣長林姿妙、漁業署副署長陳建佑等人，今天出席啟用典禮。縣府表示，梗枋卸魚場重建工程從規劃到完工，經歷疫情、缺工並克服臨海工區狹小與多雨等不利條件，仍於去年如期如質完工，同時獲縣府第12屆公共工程優質佳作、工程會第23屆公共工程金質獎佳作及農業部優良建設工程獎優等。

宜蘭梗枋卸魚場經漁業署核定逾6700萬元重建，今天正式啟用。（記者王峻祺攝）

宜蘭梗枋卸魚場經漁業署核定逾6700萬元重建，今天正式啟用。（記者王峻祺攝）

梗枋漁港有2座啟用38年卸魚場，其中1座重建，另1座因還有儲冰功能暫時保留，縣府未來會再向漁業署爭取活化。 （記者王峻祺攝）

梗枋漁港有2座啟用38年卸魚場，其中1座重建，另1座因還有儲冰功能暫時保留，縣府未來會再向漁業署爭取活化。 （記者王峻祺攝）

位於頭城鎮的梗枋漁港正對龜山島，新卸魚場成為地方地標。（圖由宜蘭縣府提供）

位於頭城鎮的梗枋漁港正對龜山島，新卸魚場成為地方地標。（圖由宜蘭縣府提供）

宜蘭梗枋卸魚場啟用，外觀以白帶魚的帶狀造型為基底，融入大船入港意象，象徵漁獲豐盈。（圖由宜蘭縣府提供）

宜蘭梗枋卸魚場啟用，外觀以白帶魚的帶狀造型為基底，融入大船入港意象，象徵漁獲豐盈。（圖由宜蘭縣府提供）

位於頭城鎮的梗枋漁港，有3組定置漁網，因鄰近龜山島，漁民捕撈魚種以洄游性魚類為主，利用洋流及漲退潮海水，將魚群留在網具中。（圖由宜蘭縣府提供）

位於頭城鎮的梗枋漁港，有3組定置漁網，因鄰近龜山島，漁民捕撈魚種以洄游性魚類為主，利用洋流及漲退潮海水，將魚群留在網具中。（圖由宜蘭縣府提供）

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