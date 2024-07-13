吹冷氣買菜還有網紅美食吃 全新屏東西市場7/16開幕

全新改建完工的屏東西市場充滿文青味。（記者羅欣貞攝）

2024/07/13 11:14

〔記者羅欣貞／屏東報導〕可以吹冷氣買菜的屏東西市場，全新改建後將於下週二（7月16日）正式開幕，營業時間為早上8點到晚上8點，屏東縣政府歡迎鄉親前往逛逛。

屏東西市場試營運約4週以來，天天人潮多，屏縣府表示，感謝鄉親對於西市場的喜愛與支持，屏東西市場將於7月16日正式開幕，當天上午將有開幕活動，開幕後營業時間經屏東西市場自治會共識通過，訂為早上8時至晚上8時，以服務更多鄉親，滿足大家購物、用餐的實際需求。

請繼續往下閱讀...

縣府城鄉處表示，屏東西市場是安全、衛生、整潔、明亮的現代化市場，進駐攤商涵蓋生鮮、蔬果、熟食、百貨等類型，除了西市場原攤商外，更有許多屏東在地特色店家進駐。

縣府表示，西市場為屏東首座有空調的五星級綠建築市場，攤位型與店鋪型共94攤，不僅有超市般的冷氣，更保有傳統市場滿滿的人情味，6月25日試營運以來，已有9成業者進駐，紛紛祭出優惠活動，已經吸引不少民眾搶先朝聖。

擁有40年歷史的屏東西市場曾經是台灣少數先進的摩登市場，為「大埔庄」生活文化的核心，在過去扮演重要的採買聚集地，近年因建築物設備老舊、結構安全堪慮，屏東縣政府斥資1億9千多萬元改建，將傳統市場百貨公司化。

屏東西市場空間明亮寬敞。（記者羅欣貞攝）

屏東西市場購物有冷氣吹。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法