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台北動物園小貓熊「YaYa」不敵病魔離世 2014福州來台小貓熊僅剩1隻

台北動物園小貓熊「YaYa」昨不敵腦病變離世。（台北動物園提供）

台北動物園小貓熊「YaYa」昨不敵腦病變離世。（台北動物園提供）

2024/07/13 10:43

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北動物園小貓熊「美可」於5月1日離世，園內另隻元老級小貓熊「YaYa」昨（12日）因腦部多處水腫病變，在保育員與獸醫的陪伴下與世長辭，享年14歲。2014年從中國福州大貓熊中心來到台北的小貓熊僅剩17歲的「歡歡」，另來自日本多摩動物園的「小堇」、「阿暢」分別為20、21歲，都屬老齡動物之列。

台北動物園園長諶亦聰表示，2014年同父異母的姊妹「YaYa」、「美可」，以及「歡歡」（公）由海峽（福州）貓熊中心，透過雙方合作來到台北動物園進行域外繁殖計畫，2015年倆姐妹先後產下了小貓熊「可可、美美、奇奇、妙妙」，一群可愛的小貓熊寶寶萌樣也在當時掀起了一股療癒風潮。

她說，「YaYa」性情相較「美可」緊張，育幼行為也較為謹慎小心，她的幼崽們當年都很愛黏著媽媽。時光飛逝，「YaYa」也邁入老齡，在例行性健康檢查時發現心臟及關節問題，不過在團隊細心的照養下，保養得宜，還能正常活動吃喝。然而在今年7月3日傍晚，「YaYa」開始陸續出現精神變差、甚至突發性的昏厥等狀況，7月6日麻醉進行斷層檢查後，先透過藥物治療穩定病情，並安排7月12日前往台大動物醫院做進一步MRI檢查。

而到了7月10日下午，「YaYa」狀況逐漸惡化，從左後肢癱軟到全身無法站立；7月12日 MRI檢查結果發現「YaYa」雙側大腦、左側腦幹呈現多處水腫病變，造成嚴重腦組織腫脹，腦幹病變亦延伸至頸部脊髓，昨在獸醫師及保育員的陪伴下離世。

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