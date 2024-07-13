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立院通過兒少性剝削條例修正 嚴懲持有影像者

2024/07/13 00:48

〔中央社〕衛福部保護司12日深夜發布新聞稿指出，立法院三讀通過「兒童及少年性剝削防制條例」部分條文修正草案，將嚴懲持有兒少性影像者，處1年以上、7年以下有期徒刑。

藝人黃子佼向非法網站購買未成年性影像，衛生福利部保護服務司12日深夜發布新聞稿指出，此舉造成被害人難以抹滅心理傷害，為杜絕此類案件，立法院於12日三讀通過「兒童及少年性剝削防制條例」部分條文修正草案。

保護司表示，這次增訂重製、支付對價持有或觀覽兒少性影像罪刑、加重行為人罪責及社區監控機制、建立被害人性影像數位鑑識資料庫減少被害人重複陳述等規定。

對於無故下載、付費購買持有或付費觀覽兒少性影像者，保護司說，將處1年以上、7年以下有期徒刑，另針對以強暴脅迫手段拍攝兒少性影像者，未來也準用性侵害加害人處遇及登記報到查訪規定。

衛福部表示，本次修正「兒童及少年性剝削防制條例」，增加兒少性剝削行為態樣及罪刑，增訂無故重製兒少性影像罪、支付對價持有或觀覽兒少性影像罪，並提高刑度門檻，希望嚴懲兒少性影像犯罪，杜絕性影像再遭散布。

此外，衛福部指出，本次創設警察機關應建立被害人性影像數位鑑識資料庫，以利後續犯罪偵查階段，減少被害人重複陳述。

為強化兒少性影像即時處理，衛福部表示，增訂無從得知網路平台業者聯絡資訊時，或認網頁資料所涉犯罪嫌疑情節重大，為避免犯罪、危害擴大或避免急迫危險，而有即時處等必要等狀況，主管機關即得限制接取，以遏止違法兒少性影像網站不停更換網域，減少散布性影像情況。

衛福部指出，本次修法後也授權中央主管機關得運用科技技術方式，於網路主動巡查涉兒童或少年性影像犯罪嫌疑情事，並由數位發展主管機關依法提供相關技術協助，化被動為主動，提升防治成效。

衛福部說，在條例通過後，將積極跨部會研修相關授權子法、行政流程與配套措施，完善性影像移除機制，並與相關部會合作，以防制兒少遭性剝削、遏止性影像散布。（編輯：徐睿承）1130713

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