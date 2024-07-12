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角板山行館戶外空間整修好了 大草皮、梅園、戰備隧道開放

角板山蔣公行館主行館現狀。 （風管處提供）

角板山蔣公行館主行館現狀。 （風管處提供）

2024/07/12 23:41

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市復興區角板山行館園區今年2月封園整修，戶外景觀逐步完工，明天（13日）起開放部分戶外空間，遊客可從鄰近上台地停車場的南入口入園。

角板山行館園區過去是角板山採集樟腦重鎮，也是先總統行館之一，園區7005年整修後，2007年移交桃園市政府風景區管理處，內部館舍展示及景觀設施破損，近18年未大幅更新改善。

風管處獲交通部觀光署補助總經費8000萬元，辦理「北橫故事-角板山觀光場域再造計畫」，去年12月1日開工，為降低對遊客衝擊，分期分區施工，梅花季前先封閉整修樟腦收納場事務所，梅花季及農曆年後施作戶外景觀、步道及園區電力管線，為避免遊客受傷，今年2月19日全區封園。

風管處景觀工程課長徐明弘說，戶外景觀逐步完工，明天起開放部分戶外空間，包含生態池、大草皮、梅園、戰備隧道，可從鄰近上台地停車場的南入口入園。

觀旅局長周柏吟說，這次改善工程著重樟腦收納場事務所周邊的歷史痕跡、部分設施翻修，及景觀休憩平台空間改善，修復整理後的樟腦收納場事務所、角板山行館、回字館導入現代科技及藝術的展示方式，帶民眾從不同角度體會角板山的人文之美。

風管處提醒，角板山行館園區現施工封閉範圍包含園區北入口、樟腦收納場事務所、回字館及行館建築物，預計今年底陸續開放，請民眾遵守園區管制範圍，依現場管理人員指示安全遊憩。

角板山行館園區大草皮旁觀景平台已維修好。（風管處提供）

角板山行館園區大草皮旁觀景平台已維修好。（風管處提供）

角板山行館園區步道旁新設2處野餐平台，另維修好野餐桌椅。（風管處提供）

角板山行館園區步道旁新設2處野餐平台，另維修好野餐桌椅。（風管處提供）

角板山行館園區開放範圍。（風管處提供）（記者黃政嘉攝）

角板山行館園區開放範圍。（風管處提供）（記者黃政嘉攝）

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