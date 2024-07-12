連莊東方美人茶全國特等獎 龍潭青農廖俊融：繼續發揚光大

2024年全國優質東方美人茶評鑑比賽，由龍潭廖俊融（右2）連莊，奪下今年特等獎，（記者黃政嘉攝）

2024/07/12 22:18

〔記者黃政嘉／桃園報導〕2024年全國優質東方美人茶評鑑比賽由各縣市農會推薦報名，共465參賽點數，計4650斤茶葉，為期3天評鑑，龍潭茶農廖俊融連莊，奪下今年特等獎，他感謝前輩支持愛護，盼繼續發揚光大東方美人茶。

全國優質東方美人茶評鑑比賽聘請農業部茶及飲料作物改良場專家，依據茶品外觀、水色及香味進行評分，選出特等獎、頭等獎、二等獎、三等獎等獎別。今年特等獎由廖俊融拿下，頭等一苗栗韓順雄，頭等二、六龍潭鍾明學、頭等三龍潭尚好茗茶，頭等五龍潭黃柏勝。

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廖俊融主要種植品種為「青心大冇」，藉由建置智慧茶園，輔以傳統種茶的經驗值，隨時應變氣候狀況。他說，茶園管理盡量少用除草劑，使用有機肥料、人工除草，也引進智慧化機械，在修剪茶葉下一些功夫，所以採摘的芽點數量比別人多，讓成本降低，也感謝桃園市府補助支援。

廖俊融說，今年氣候趨於穩定，整個茶菁的條件比往年稍好操作，小綠葉蟬危害程度也相當平均，也很感青農夥伴。他謙稱運氣好連2年拿下全國特等獎，既緊張又高興，桃竹苗的茶友實力都很具競爭力。

農業部茶及飲料作物改良場副場長邱垂豐說，東方美人茶屬於台灣特有茶類，第一靠天候，第二靠人，即加工技術，今年參賽茶品質呈M型化，三等以上都帶有蜜香、花香、果香，若茶樹生長地區較悶溼熱，有利小綠葉蟬的活動，茶葉的品質較佳，香氣及滋味也會非常好，差一點的茶就較沒蜜香，今年天候關係「雨菁」即下雨採茶機會較多，萎凋處理時，沒處理水的話，就容易較多苦澀味。

龍潭區農會總幹事湯明吉說，全國東方美人茶經桃園市府多年的推廣成果，及經過專業嚴格評鑑過程，已是深具「品質、品牌及口碑」的國寶好茶，同時配合農業部農糧署推動「國產茶葉強制溯源制度」，包裝罐上也規劃「溯源農糧產品」及「防偽封籤-茶資識」QR Code，讓消費者即時掃描、追本溯源，保障消費者權益。

全國優質東方美人茶評鑑比賽，聘請農業部茶及飲料作物改良場專家擔任評審，右為農業部茶改場副場長邱垂豐、左為助理研究員邱喬嵩。（記者黃政嘉攝）

東方美人茶屬於台灣特有茶類。（龍潭區農會提供）

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