毛昭川醫師故居「川宅1936」 華麗轉身台南六甲第1家民宿

台南六甲望族毛昭川醫師的故居「川宅1936」，變成六甲第1間民宿。（記者楊金城攝）

2024/07/12 22:23

〔記者楊金城／台南報導〕台南六甲望族毛昭川醫師的故居「川宅1936」，是棟88年歷史的日式建築，最近成為六甲區第1家民宿，屋內保存毛昭川看診的桌椅、舊家具等物品，入住川宅有如閱讀老屋故事，感受特別。

吳姓屋主不忍毛昭川老宅拆除，六甲歷史建築又少一棟，6年前向六甲恒安宮媽祖請示，竟連擲出9個聖筊後決定買下，3年前並向台南市文化局申請補助老屋修繕竣工，開放戶外教學、民眾預約參觀。

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吳姓屋主說，老宅見證六甲發展史，為推廣更多人愛上老屋，決定將「川宅1936」經營民宿。

構想獲得六甲區長陳啓榮的推薦，六甲公所曾出版六甲老宅觀光地圖，他說，近百年老宅變成民宿的例子罕見，有助發展六甲觀光，希望吸引遊客搭配六甲老宅、埤塘步道、老樹、裝置藝術、美食等觀光地圖到六甲深度旅遊。

「川宅1936」是棟木構和RC建築的日式房子，完工於西元1936年，有老照片佐證川宅最早可能於1924年落成，屋主仍取名「川宅1936」，屋內保留座敷、次間、女中室、應接室、迴廊和浴室、廚房等空間，門板隔間並鋪有榻榻米，戶外有日式庭園，老宅飄散濃濃的日式風格，讓人享受悠閒的時光，只採整棟包租。

毛昭川的父親毛維麟是日治時期六甲庄長，毛昭川在日治時期取得醫師資格後回鄉開起外科診所，毛昭川並曾任台南縣議員，其3個兒子也都是醫師，毛昭川的姊姊、妹妹各嫁給知名的台南鹽分地帶文學家、醫師吳新榮、「烏腳病之父」王金河醫師，影響後世深遠。

@川宅1936」日式隔間看到座敷和臥室。（記者楊金城攝）

毛昭川的藥櫃也變成川宅1936民宿的擺飾。（記者楊金城攝）

「川宅1936」的迴廊，可觀賞戶外庭院。（記者楊金城攝）

「川宅1936」另間小客廳，濃濃懷舊風。（記者楊金城攝）

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