竹北嘉豐非營利幼兒園換手家長憂受教權益 教育局回應了

新竹縣嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心續約審議未通過，改由社團法人新竹縣教保人員協會接手，有家長憂心孩童的受教權益受影響。 （記者廖雪茹攝）

2024/07/12 21:52

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心2020年12月招生，是全國首座公辦民營托育園區，沒想到因曾發生不當對待幼兒事件，續約審議未通過，改由社團法人新竹縣教保人員協會接手，有家長憂心孩童的受教權益受影響。

縣府教育局說，依非營利幼兒園實施辦法，非營利幼兒園法人一次簽約4年，因此教育局在今年2月及3月期間召開2次審議會，嘉豐幼兒園因連續2年皆發生不當對待幼兒事件，經評估承覽的社團法人台灣幼兒早期教育協會是否有能力遏止或避免類此情況再次發生，會議決議：「該法人未反映經營管理能力，未通過法人繼續承辦幼兒園，不予續約」。

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有家長抱怨，雖然縣府緊急邀請湖口佳佳幼兒園團隊的新竹縣教保人員協會接手，但3月決定不續約、5月公告徵求，7月初召開家長說明會，作業太慢，教保員人心惶惶，造成最後有3成老師異動，恐影響幼童的安全感和穩定性。

教育局說，決議不予續約後，教育局即通知現行法人須辦理後續交接及告知不予續約事宜，3月20日以正式公文函知，3月到5月辦理嘉豐非營利幼兒園法人遴選，5月24日公告。惟序位一法人放棄，因此6月初通知由序位二法人社團法人新竹縣教保人員協會承接。

新竹縣教保人員協會承接後，為維護幼生及教師工作權益，先進行面談服務人員留任及新聘事宜，並提報經營計劃書、營運成本等相關事宜。7月5日召開家長說明會。

原有教保服務人員24名中，17位留任，已新聘5名教保服務人員，目前尚缺2名，正積極面試遴聘中。教育局也會持續協助法人，俾利園所正常運作，保障幼童受教權益。

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