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週六大台北高溫上看36度 午後雷陣雨持續

氣象署提醒，週六多為晴到多雲天氣，午後留意短延時強降雨。（資料照）

氣象署提醒，週六多為晴到多雲天氣，午後留意短延時強降雨。（資料照）

2024/07/12 21:14

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明（13）日各地多為晴到多雲天氣，午後要留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，溫度方面，中南部內陸近山區、大台北盆地、花東縱谷，易出現局部36度以上高溫。

中央氣象署預報，週六各地大多為晴到多雲的天氣，清晨上午中南部沿海有零星降雨，午後西半部、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，特別在大台北、中南部地區及各地山區，午後有局部大雨發生的機率，請留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，外出攜帶雨具備用並留意天氣變化，山區或溪邊活動更要提高警覺。

溫度方面，各地高溫普遍約32至36度，中南部內陸近山區、大台北盆地、花東縱谷也容易出現局部36度以上高溫，戶外活動請做好防曬並多補充水分，避免中暑。

假日兩天天氣，天氣風險公司指出，週六和下週日台灣持續受太平洋高壓勢力影響，為西南風環境，各地晴時多雲，早晚天氣穩定，午後有熱對流帶來短暫雷陣雨，南部清晨偶有些迎風短暫陣雨，不過這幾天太平洋高壓的勢力增強，午後降雨將較過去減緩許多，預測午後熱對流發展的範圍有些縮減，會較局限於山區，因此前往山區活動，要留意午後仍有短暫雷陣雨機會，時有較大雨勢，要適時觀察天色是否烏雲靠近或有雷聲，儘量避免在溪流、河谷等地逗留，應立即尋找安全場域避險。

紫外線指數部分，週六各縣市都達危險級或過量級。

空氣品質方面，週六環境風場為為西南風至偏南風。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

週六各地高溫普遍約32至36度，中南部內陸近山區、大台北盆地、花東縱谷易出現局部36度以上高溫。（擷取自中央氣象署）

週六各地高溫普遍約32至36度，中南部內陸近山區、大台北盆地、花東縱谷易出現局部36度以上高溫。（擷取自中央氣象署）

週六紫外線指數高，外出請注意防曬。（擷取自中央氣象署）

週六紫外線指數高，外出請注意防曬。（擷取自中央氣象署）

空品方面，週六竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

空品方面，週六竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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