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大學分科測驗》生物科考邦克列酸食安事件 全教會：估分數微降

大學分科測驗生物科考出時事題，第19題提到粒線體毒素邦克列酸食物中毒事件，考粒線體氧化磷酸化ATP合成的了解應用。（記者林曉雲翻攝）

大學分科測驗生物科考出時事題，第19題提到粒線體毒素邦克列酸食物中毒事件，考粒線體氧化磷酸化ATP合成的了解應用。（記者林曉雲翻攝）

2024/07/12 19:00

〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗首日最後一節考生物科，考出粒線體毒素邦克列酸食物中毒事件，全國教師會評論教師群認為，難易度適中，冊別分布平均，生態考題的層次高於動物生理學的考題，考生如熟讀選修生物四的範圍，比較容易拿高分，但閱讀題型設計新穎，評量層次高且鑑別度高，預估分數可能比去年微降。

召集人、台北市成功高中老師陳慧君說明，生物考出時事題，與食安問題相關，例如第19題提到粒線體毒素邦克列酸食物中毒事件，粒線體氧化磷酸化ATP合成的了解應用。

此外，陳慧君說，今年創新題如第5題，結合動物生理與行為，利用圖表，體現探究中建模的能力；而跨科且創新題則如閱讀三第26至28題，結合地科地質與化石證據，利用圖表探勘的證據，藉由植物群落的先後出現，了解當地生物演替的歷程，為108課綱試題中首度出現之「微化石」概念 。

混合題型配分約為30分，除了單選題、多選題各一題外，其餘都是簡答，全教會老師認為，動物生理學比例高，多為知識基本題，但題型設計中規中矩且較去年容易得分，反而是探究與實作題型相較於去年題目偏少。

陳慧君說，今年較為爭議的題目如第35題為青蛙解剖，為非課綱內必要進行之實驗，且考題內容多為記憶性；以及第10題的耳石及第49題的平衡石，非正式課綱內文提及之名詞，有超綱疑慮。

評論教師群包括召集人陳慧君、桃園市武陵高中老師姚宗翰、基隆女中老師柯詠純、台北市立華江高中老師曾如玉。

全國教師會評論教師群認為，今年難易度適中，冊別分布平均，生態考題的層次高於動物生理學的考題。 （全教會提供）

全國教師會評論教師群認為，今年難易度適中，冊別分布平均，生態考題的層次高於動物生理學的考題。 （全教會提供）

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