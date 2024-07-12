科技執法陷阱？ 台中大里內新橋左轉道太短 車輛被迫違規越線

內新橋實施交通違規科技執法，民眾抱怨易被拍到越線受罰。（台中市議員李天生提供）

2024/07/12 19:03

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市大里區內新橋1日起實施交通違規科技執法，民眾稱內新橋左轉車道長度不足，造成後方直行車輛被迫違規越線，而兩個車道過橋後只剩一線車道，駕駛及騎士爭先恐後搶道，很容易被拍到越線受罰。

霧峰警分局表示，截至本週內新橋、新仁路只有裁處30件闖紅燈違規事件，並沒有不依標誌、標線指示行駛違規案，將儘快辦理會勘，改善科技執法設備設置，也呼籲民眾不要闖紅燈越線。

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民進黨台中市議員李天生及大里區新仁里長洪家裕，在內新橋實施交通違規科技執法後，陸續接獲民眾投訴，稱內新橋左轉車道長度不足，造成後方直行車輛被迫違規越線，而直行車道車輛過橋後，匯入新仁路單線車道，車輛爭先恐後搶道「一下子就被拍到越線受罰」。

李天生說，台中市警局在全市路口新增科技執法設備，其中，大里區新增環中東路與新仁路口（內新橋北端）、環中東路與德芳南路口（立元一橋北端）等二處，並自7月1日執法取締，取締項目為「闖紅燈、不依標誌、標線、號誌指示行駛」。

由於市警局公布20組科技執法路口，並未包括內新橋，霧峰警分局後續舉辦社區治安座談會，公告新增取締點，路口處也設置告示提醒駕駛。

洪家裕抱怨說，這是道路寬度不足引發違規，科技執法拍照十分清楚，對於十九甲地區居民懲罰，並不公平。

警方說，7月相關路口裁處30件闖紅燈違規事件，並沒有不依標誌、標線指示行駛違規案，在接獲地方反應後將辦理會勘，聽取各方意見後進行改善，希望民眾養成遵守交通法規良好習慣。

內新橋實施交通違規科技執法，警方設置路口告示。（台中市議員李天生提供）

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