為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

科技執法陷阱？ 台中大里內新橋左轉道太短 車輛被迫違規越線

內新橋實施交通違規科技執法，民眾抱怨易被拍到越線受罰。（台中市議員李天生提供）

內新橋實施交通違規科技執法，民眾抱怨易被拍到越線受罰。（台中市議員李天生提供）

2024/07/12 19:03

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市大里區內新橋1日起實施交通違規科技執法，民眾稱內新橋左轉車道長度不足，造成後方直行車輛被迫違規越線，而兩個車道過橋後只剩一線車道，駕駛及騎士爭先恐後搶道，很容易被拍到越線受罰。

霧峰警分局表示，截至本週內新橋、新仁路只有裁處30件闖紅燈違規事件，並沒有不依標誌、標線指示行駛違規案，將儘快辦理會勘，改善科技執法設備設置，也呼籲民眾不要闖紅燈越線。

民進黨台中市議員李天生及大里區新仁里長洪家裕，在內新橋實施交通違規科技執法後，陸續接獲民眾投訴，稱內新橋左轉車道長度不足，造成後方直行車輛被迫違規越線，而直行車道車輛過橋後，匯入新仁路單線車道，車輛爭先恐後搶道「一下子就被拍到越線受罰」。

李天生說，台中市警局在全市路口新增科技執法設備，其中，大里區新增環中東路與新仁路口（內新橋北端）、環中東路與德芳南路口（立元一橋北端）等二處，並自7月1日執法取締，取締項目為「闖紅燈、不依標誌、標線、號誌指示行駛」。

由於市警局公布20組科技執法路口，並未包括內新橋，霧峰警分局後續舉辦社區治安座談會，公告新增取締點，路口處也設置告示提醒駕駛。

洪家裕抱怨說，這是道路寬度不足引發違規，科技執法拍照十分清楚，對於十九甲地區居民懲罰，並不公平。

警方說，7月相關路口裁處30件闖紅燈違規事件，並沒有不依標誌、標線指示行駛違規案，在接獲地方反應後將辦理會勘，聽取各方意見後進行改善，希望民眾養成遵守交通法規良好習慣。

內新橋實施交通違規科技執法，警方設置路口告示。（台中市議員李天生提供）

內新橋實施交通違規科技執法，警方設置路口告示。（台中市議員李天生提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
竹市3易肇事路口 8月起科技執法
2024/07/04 05:30

竹市3易肇事路口 8月起科技執法
大溪武嶺橋頭西端科技執法 6月取締90件
2024/07/12 05:30

大溪武嶺橋頭西端科技執法 6月取締90件

逾2兆股利入袋 迎資金熱錢置產商辦成新贏家
中市沙鹿區新增2處路口科技執法 預計7月啟用
2024/06/28 08:51

中市沙鹿區新增2處路口科技執法 預計7月啟用
竹縣科技執法 上半年取締2.1萬件
2024/07/06 05:30

竹縣科技執法 上半年取締2.1萬件

逐品味而居蘿曼蘿蘭朗闊豪宅成房市新顯學
解決內湖交通沉痾 北市警祭5大絕招
2024/07/10 12:41

解決內湖交通沉痾 北市警祭5大絕招
山道猴「麥噪」！北北基桃暑期大執法 2天抓54台炸街車
2024/07/01 16:39

山道猴「麥噪」！北北基桃暑期大執法 2天抓54台炸街車
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播