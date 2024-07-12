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大學分科測驗》數學甲史上最簡單 補教估頂標一口氣飆48級分

大學分科測驗數學甲上演大驚奇！補教老師解創智認為今年是史上最簡單。（記者林曉雲攝）

大學分科測驗數學甲上演大驚奇！補教老師解創智認為今年是史上最簡單。（記者林曉雲攝）

2024/07/12 17:33

〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗數學甲上演大驚奇！原本數學甲多是各科中較難，但補教老師解創智說，今年數甲應是史上最簡單，預估今年數甲的五標均大幅上升7到8級分，頂標一口氣飆估48級分，比去年41級分估大增7級分，比前年43級分也估大增5級分，對此解讀為，大考中心命題者或許想藉此緩解考生對數學甲的懼怕。

補教預估數甲五標為：頂標48級分、前標41級分（比去年34級分上升7級分）、均標30級分（比去年22級分上升8級分）、後標20級分（比去年13級分上升7級分）、底標15級分（比去年8級分上升7級分）。

解創智說，今年數甲是分科測驗實施以來3年來最平易的1年，至少有24分是課本習題，第一題根本就是課本題，第15到17題組也是課本內，考生基本上至少會有20分在手，加上今年考題的敘述又很平易，照順序解答不會遇到什麼困擾，最多是多選第6題和8題會有點卡。

不過，解創智也說，和過往一樣，今年考題配分，高三佔50分，第4冊空間幾何仍是分高低的關鍵所在。

解創智分析，考生比較會花時間的應是第12到14題組，搭配空間感會較成熟，整體而言不會發生過往考生抱怨寫不完的情況，填充第11題考生要去試，這裡面有點運氣，考生速度也會有差異。

大學分科測驗數學甲，補教估五標大幅上升，頂標估48級分，認為是史上最簡單。（記者林曉雲翻攝自得勝者文教）

大學分科測驗數學甲，補教估五標大幅上升，頂標估48級分，認為是史上最簡單。（記者林曉雲翻攝自得勝者文教）

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