為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

大學分科測驗》化學科考生跑錯試場慘了 恐扣6級分

大學分科測驗第一天，有化學科考生跑錯試場，可能被扣6級分。圖為考生服務隊拿著手舉牌，提醒考生不要違反考場規則。（記者廖振輝攝）

大學分科測驗第一天，有化學科考生跑錯試場，可能被扣6級分。圖為考生服務隊拿著手舉牌，提醒考生不要違反考場規則。（記者廖振輝攝）

2024/07/12 17:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕今天是大學分科測驗第一天，出現跑錯試場烏龍，1名考生考化學科時跑錯試場，即時發現，由試務人員陪同，仍能繼續考試，但依規定恐將遭扣該科6級分。大考中心提醒，考生要再三確認試場位置，以免造成不必要的分數損失。

分科測驗首日考物理、化學、數學甲、生物，其中，化學科應到人數2萬3711人，實到2萬2274人，缺考1437人，缺考率6.06％，比去年高。違規方面，未攜帶有效證件者10人、手機未完全關機4人、電子表發出聲響2人，還有1人跑錯試場。

大考中心主任張新仁說明，北區有1名考生考試時走錯樓層，進入錯誤試場，考試鈴響開始後，監視人員查驗身分時發現他坐錯位子，將他在規定的20分鐘內送抵正確試場繼續考試，但依照規定，該考生可能被扣6級分，將提送考試委員會審議確認。

根據違規處理辦法第9條，跑錯考場有3種處置方式，若是在作答前由考生本人或其他考生發現，考生可能被扣1級分；若是在作答後由考生本人或其他考生發現，可能被扣3級分；若是由監試人員發現，不論開始作答與否，都可能被扣6級分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
大學分科測驗》臭氧層破洞、碳捕捉等永續環境入題 化學科計算有提示難易適中
2024/07/12 14:28

大學分科測驗》臭氧層破洞、碳捕捉等永續環境入題 化學科計算有提示難易適中
大學分科測驗》數學甲基本題多 全中教：對考生友善
2024/07/12 16:55

大學分科測驗》數學甲基本題多 全中教：對考生友善

逾2兆股利入袋 迎資金熱錢置產商辦成新贏家
大學分科測驗》化學科熟10年考古題拿高分 補教師估五標和前年相近
2024/07/12 15:13

大學分科測驗》化學科熟10年考古題拿高分 補教師估五標和前年相近
大學分科測驗》化學科考題有3缺 全中教：考出高中管制藥品
2024/07/12 15:33

大學分科測驗》化學科考題有3缺 全中教：考出高中管制藥品

逐品味而居蘿曼蘿蘭朗闊豪宅成房市新顯學
大學分科測驗》補教：物理科估頂前均標小降
2024/07/12 13:31

大學分科測驗》補教：物理科估頂前均標小降
大學分科測驗今明登場 4重點未做到恐扣分
2024/07/12 06:02

大學分科測驗今明登場 4重點未做到恐扣分
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播