大學分科測驗》化學科考生跑錯試場慘了 恐扣6級分

大學分科測驗第一天，有化學科考生跑錯試場，可能被扣6級分。圖為考生服務隊拿著手舉牌，提醒考生不要違反考場規則。（記者廖振輝攝）

2024/07/12 17:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕今天是大學分科測驗第一天，出現跑錯試場烏龍，1名考生考化學科時跑錯試場，即時發現，由試務人員陪同，仍能繼續考試，但依規定恐將遭扣該科6級分。大考中心提醒，考生要再三確認試場位置，以免造成不必要的分數損失。

分科測驗首日考物理、化學、數學甲、生物，其中，化學科應到人數2萬3711人，實到2萬2274人，缺考1437人，缺考率6.06％，比去年高。違規方面，未攜帶有效證件者10人、手機未完全關機4人、電子表發出聲響2人，還有1人跑錯試場。

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大考中心主任張新仁說明，北區有1名考生考試時走錯樓層，進入錯誤試場，考試鈴響開始後，監視人員查驗身分時發現他坐錯位子，將他在規定的20分鐘內送抵正確試場繼續考試，但依照規定，該考生可能被扣6級分，將提送考試委員會審議確認。

根據違規處理辦法第9條，跑錯考場有3種處置方式，若是在作答前由考生本人或其他考生發現，考生可能被扣1級分；若是在作答後由考生本人或其他考生發現，可能被扣3級分；若是由監試人員發現，不論開始作答與否，都可能被扣6級分。

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