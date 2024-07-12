挑飯擔、放水燈 台灣最大水難祭典口湖牽水狀科儀超拔亡靈

口湖牽水狀科儀祭典，雲林縣副縣長謝淑亞（中）與民眾一起挑飯擔祭祠先人。（記者鄭旭凱攝）

2024/07/12 17:02

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕台灣最大的水難祭典─口湖牽水狀科儀，今天下午在四湖鄉下寮仔萬善爺廟、口湖鄉金湖萬善爺廟及口湖蚶仔寮萬善祠等廟祠及沿海舉行，民眾用扁擔挑著飯菜祭品徒步走到廟前集體祭拜祖靈，同時到海邊放水燈邀引水難罹難孤魂前來接受超渡，展現慎終追遠的人文意涵。

口湖牽水狀是源自於178年前口湖、四湖鄉發生天氣遽變，狂風暴雨中奪走口湖、四湖沿海地區數千人性命，後人每年農曆6月7日、6月8日舉行盛大祭典，藉以緬懷水災罹難的先民，是以道教「牽水車狀」科儀來拔度亡靈。

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今天下午牽水狀祭典儀式正式展開，其中「口湖下寮萬善同歸塚」是埋葬當年罹難先民的其中一個地方，下寮仔萬善爺廟挑飯擔祭祖靈，是由口湖鄉、四湖鄉14個聚落村民，用扁擔挑著飯菜祭品徒步走到廟前集體祭拜祖靈。

金湖萬善爺及蚶仔寮萬善祠則分別舉辦放水燈儀式，以放水燈邀引水難罹難的孤魂前來接受超渡，期望透過祭典，讓後人對於先人遭受的苦難有所理解。

雲林縣副縣長謝淑亞和文化觀光處長陳璧君今天到場參加挑飯擔和放水燈等儀式，謝淑亞表示，口湖牽水狀是雲林縣第一個國家級重要民俗，也是全亞州唯一一個以天災水難慎終追遠的民俗活動，今年邁入第179年週年，歡迎民眾一起參與了解口湖牽水狀儀式及其背後歷史意涵。

民眾到成龍安檢所放水燈，招引亡靈返回陸上食用祭品。（記者鄭旭凱攝）

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