國3古坑交流道側車道最晚9月開工 2027年7月完工

國3古坑交流道分別在縣道149甲及158甲線設置出口匝道，2處距離逾3公里，引起地方詬病。（記者黃淑莉攝）

2024/07/12 15:16

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國3古坑交流道平面側車道新建工程在今年6月決標，雲林縣府正辦理用地取得中，公路局南區新建工程分局指出，若公有地可先行施工預計在8、9月辦理開工，工期1080天，預計在2027年7月左右完工，總經費14.89億元。

國3古坑交流道2016年通車，因採分離式交流道，分別在縣道149甲線古坑荷苞村設置北上入口、南下出口的匝道，縣道158甲線古坑朝陽村設置南下人口、北上出口的匝道，兩匝道距離逾3公里，交通動線紊亂，誤下交流道須繞行再上，造成交通亂象。

請繼續往下閱讀...

在地方歷任立委、古坑公所、鄉代會、雲林縣府等各界爭取奔走之下，最終定案沿著國道主線下方兩側，增設平面側車道，接連兩處交流道匝道，交通部在2020年同意由國道公路建設管理基金全額支應闢建經費，並由公路局南區新建工程分局代辦設計施工。

雲林縣府指出，交通部2020年核定經費為9.97億元，其中用地費1.23億元、工程費8.74億元，在設計審查過程遇營建物價波動，相關經費增至14.89億元。

公路局南區新建工程分局長林俊和表示，該工程已在上月決標及完成訂約，縣府正在辦理用地取得，其中私有地要協議價購，公有地若相關單位同意可先行施工，預計在8、9月辦理開工，工期約1080天，若9月順利開工預計2027年7月可以完工。

南區新建工程分局表示，側車道採單向各一快車道、一機車道配置，北上線長度約2.73公里、南下線約3.13公里。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法