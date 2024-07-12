動保團體送全禁山豬吊公投連署書 林保署：無替代工具只會地下化

林保署已研發改良式獵具。（林保署宜蘭分署提供）

2024/07/12 14:43

〔記者楊媛婷／台北報導〕有動保團體主張應全面禁用俗稱山豬吊的金屬套索，並提送公投連署書，農業部林業保育署今（12日）表示，山林農民為防治野生動物危害農作，還有原民傳統狩獵都有用金屬套索的需要，在目前尚無其他工具取代下，全面禁止只會地下化，目前正在積極推廣改良式獵具，並供免費取用。

林保署說明，真正對野生動物可造成立即而嚴重傷害的陷阱是金屬獸鋏，已於「野生動物保育法」修法全面禁用，立法院刻正審議中，山豬吊則是許多山區農民為減少野生動物農損而常用之防治工具，亦有原住民用於獵捕野生動物，實務上確有其強烈需求，且無替代工具，不應全面禁用金屬套索，一旦使用金屬套索成為違法行為時，若不慎誤捕非標的瀕危野生動物（如黑熊），使用者因擔心觸法，將不會再主動通報救援，甚至可能採取滅證手段，反不利於瀕危物種保育。

請繼續往下閱讀...

林保署表示，依生物多樣性公約及世界保育潮流，野生動物保育應尊重並顧及在地部落與社區權益，國際是鼓勵使用改良獵具以降低對動物的無謂傷害，並無全面禁止使用金屬套索之情形，也研發參考自日本的改良式獵具，可避免纏繞及束緊對動物造成傷害；另踏板直徑小於12公分，已證實可避免誤捕非標的野生動物（如黑熊、石虎）。

林保署強調，改良式獵具已免費提供給山村居民使用，迄今已免費發放4609具，在此次野保法修法通過後，也將循序漸進，以改良式獵具逐步取代市售大口徑踏板的整組式套索，並朝向更細緻的陷阱使用管理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法