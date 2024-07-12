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媽媽半夜幫排隊搶頭香報名機車考照 結果他雙腿發抖出局

彰化監理站今天在和美鎮辦理機車下鄉考照，考生逐一騎機車路考。 （民眾提供）

彰化監理站今天在和美鎮辦理機車下鄉考照，考生逐一騎機車路考。 （民眾提供）

2024/07/12 14:36

〔記者湯世名／彰化報導〕暑假機車下鄉考照太搶手！彰化監理站在和美鎮龍華慈惠堂旁停車場辦理機車下鄉考照，日前1名婦人清晨3點半就來排隊，順利為21歲兒子搶得頭香，不料今天（12日）兒子在路考時竟因為緊張到雙腿發抖，雙腳著地被判出局，他說這已是第2次失敗，只能祈求第3次能順利考取駕照。

此外，鹿港、線西、伸港也有辦理機車下鄉考照，分別由鹿港扶輪社、線西鄉公所、伸港鄉公所辦理。鹿港考試為8月9日，報名為7月22到24日，受理名額70人；線西鄉考試為8月30日，報名為8月1日，受理名額70人；伸港鄉考試為9月5日，報名為8月5到9日，受理名額60人。

和美鎮長林庚壬服務處與彰化監理站今年第8年辦理機車下鄉考照，預計受理70個名額，日前開放現場排隊，1名婦人在清晨3點半就到場排隊，順利為21歲的兒子搶得頭香；當天報名大爆滿，向隅者無不扼腕。

該名21歲就讀大學的男生在全場注目下，須通過被視為機車路考大魔王關卡的「直線平衡駕駛」及「直角轉彎」，他在騎車通過「直線平衡駕駛」時，儘管有些不穩，最後仍順利過關，卻在「直角轉彎」時，轉彎過後旋即雙腳著地，被考核官判定出局，難掩失望。男大生失望地說騎車當下超緊張，緊張到雙腿發抖，沒想到會失敗，這已是他第2次機車路考沒過，只好下次再來。

暑假到來，彰化監理站今天在和美鎮辦理機車下鄉考照，考生排隊騎機車路考。 （民眾提供）

暑假到來，彰化監理站今天在和美鎮辦理機車下鄉考照，考生排隊騎機車路考。 （民眾提供）

彰化監理站今天在和美鎮辦理機車下鄉考照，不少考生報名參加路考。 （民眾提供）

彰化監理站今天在和美鎮辦理機車下鄉考照，不少考生報名參加路考。 （民眾提供）

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